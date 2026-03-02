A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 2 de marzo

A cuánto cerró el euro blue hoy, 2 de marzo

El euro blue hoy, lunes 2 de marzo de 2026, cerró a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes de 2 marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 2 de marzo cerró a a $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.215,64 para la compra y $1.608,22 para la venta este lunes 2 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

Banco Patagonia: $1.585,51 comprador y $1.676,58 vendedor.

Banco Supervielle: $1.611 comprador y $1.708 vendedor.

¿A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 2 de marzo?

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 2 de marzo cerró en el mercado paralelo a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.