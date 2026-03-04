A cuánto cerr el dólar Blue hoy, miércoles 4 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 4 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 4 de marzo cerró 1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, miércoles 4 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 4 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.423.20 para la compra y $1.425,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 4 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.465,10 para la compra y $1.465,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 4 de marzo en $1.466,50 para la compra y $1.466,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 4 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 544 puntos básicos este miércoles 4 de marzo.