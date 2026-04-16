A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 16 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 16 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 16 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 16 de abril el dólar blue cerró a $1. 330 para la compra y $1.380 para la venta.

El Banco Mundial trabaja con el Gobierno en una garantía de u$s 2.000 millones para el pago de deuda

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, jueves 16 de abril

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 16 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.402,40 para la compra y $1.403,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 16 de abril

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 16 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy jueves 16 de abril a $1.451, 50 para la compra y $1.452,10 para la venta.

El Gobierno colocó US$ 200 millones en bonos en dólares

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 16 de abril en $1.453,90 para la compra y $1.454 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 16 de abril a $1.794 como referencia de dólar tarjeta.

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Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 516 puntos básicos este jueves 16 de abril.