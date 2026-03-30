A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 30 de marzo

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.435 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 30 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 30 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Encuesta: el 54 % de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno Nacional

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 30 marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy lunes 30 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.432,80 para la compra y $1.434 para la venta

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 30 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy lunes 30 de marzo a $1.481,60 para la compra y $1.482,20 para la venta.

YPF: Burford analiza no apelar ante la Corte de EE.UU. por el alto riesgo de perder dinero

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 30 de marzo en $1.475,90 para la compra y $1.476,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 30 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

Cada sector intentó capitalizar el éxito del fallo de YPF y tirárselo por la cabeza a su rival

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 621 puntos básicos este lunes 30 de marzo.