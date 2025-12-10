A cuánto cerró el euro blue hoy, 10 de diciembre de 2025

El euro blue cotiza hoy 10 de diciembre de 2025 a $ 1.761,75 para la compra y $1.729,75 para la venta.

El valor de la divisa europea en el mercado informal no mostró grandes variaciones en la jornada, reflejando una estabilidad en el segmento paralelo a pesar de la marcada diferencia con el tipo de cambio oficial.

La cotización se encuentra influenciada, al igual que el dólar blue, por la demanda de cobertura y la percepción de riesgo en la economía local, operando por fuera de las regulaciones del Banco Central (BCRA).

¿A cuánto cotiza el euro oficial hoy?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cierra este 10 de diciembre de 2025 a $1.730,84 para la compra y $ 1634,20 para la venta.

El euro es la moneda oficial de la eurozona, conformada por 20 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), incluyendo potencias económicas como Alemania, Francia, Italia y España.

Se la conoce también como la "moneda única" y es una de las divisas de reserva más importantes a nivel global, detrás del dólar estadounidense.

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy?

El Euro Tarjeta cotiza hoy a $2.250,09 para la compra y $ 1.634,20 para la venta a las 15.30 horas.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a un valor de referencia que se calcula sobre el precio del euro oficial más los impuestos y recargos vigentes.

Tomando el valor de venta promedio del euro oficial de la fecha de $ 1676,18 (al momento de esta publicación) y aplicándole los porcentajes impositivos (Impuesto PAÍS, Percepción a cuenta de Ganancias/Bienes Personales), el valor final se situaría significativamente por encima, en la zona de los $ 2.250,09 aproximadamente, un valor que suele ser similar al del dólar tarjeta.