A cuánto cerró el euro blue hoy, 16 de octubre de 2025

El valor de la divisa europea en el mercado paralelo mostró un cierre sin grandes variaciones, manteniendo la cotización de la jornada anterior. Esta estabilidad en el euro blue se relaciona con la calma que también experimenta el dólar informal, en un contexto de relativa expectativa en los mercados locales.

La demanda de euros en el circuito informal, aunque persistente, no generó la suficiente presión para impulsar un alza significativa, reflejando un compás de espera por parte de los operadores.

¿Cuánto cotiza el euro hoy, 16 de octubre de 2025?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cerró este 16 de octubre de 2025 en $1580,00 para la compra y $1680,00 para la venta.

El euro es la moneda oficial de 20 de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), constituyendo la eurozona. Es la segunda moneda de reserva más importante y la segunda más negociada del mundo, después del dólar estadounidense.

Su cotización oficial en Argentina es determinada por el Banco Central de la República Argentina y se negocia en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), siendo la base para otras cotizaciones.

¿A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy?

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $1852,50 para la venta.

El “euro tarjeta” resulta de aplicarle al precio del euro oficial (vendedor) una serie de impuestos y percepciones fijados por el Gobierno, entre ellos el Impuesto PAIS (30%) y las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (45%) o según la normativa vigente.

Está destinado a los consumos con tarjeta en el exterior, incluyendo pasajes y servicios turísticos.

Cómo opera el euro en los diversos bancos de Argentina

Este 16 de octubre de 2025, el euro blue cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1560,00 comprador y $1660,00 vendedor (se utiliza la cotización oficial, ya que el “blue” no es bancario, y se asume la del BNA como referencia). Banco Nación: $1580,00 comprador y $1680,00 vendedor. Banco BBVA: $1625,00 comprador y $1.690,00 vendedor (se utiliza la cotización minorista publicada). Banco Patagonia: $1592,96 comprador y $1606,87 vendedor. Banco Supervielle: $1592,96 comprador y $1606,87 vendedor.

Aclaración importante: el “euro blue” es una cotización del mercado informal y no se comercializa en entidades bancarias o casas de cambio oficiales. Los valores detallados para los bancos corresponden a la cotización minorista del euro oficial.

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy?

Por su parte, el dólar blue cerró en el mercado paralelo hoy, 16 de octubre de 2025, a $1445,00 para la compra y $1465,00 para la venta.

El dólar blue, o dólar informal, es la divisa estadounidense que se intercambia en el mercado negro o paralelo, fuera de los canales oficiales regulados por el Banco Central.

Su cotización tiende a ser más alta que el dólar oficial debido a las restricciones cambiarias (“cepo”) que limitan la compra de dólares a precios oficiales.

La diferencia de precio, o “brecha cambiaria”, refleja la escasez de divisas en el mercado formal, la desconfianza en la economía local y la demanda de atesoramiento por parte de los ahorristas.

¿A cuánto opera el dólar oficial hoy?

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cerró este 16 de octubre de 2025 en $1375,00 para la compra y $1425,00 para la venta.