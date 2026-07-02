A cuánto cerró el euro blue hoy, 2 de julio

A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 2 de julio
El jueves 2 de julio de 2026, el euro cerró a $1.796,75 para la compra y $1.835,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 2 de julio
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 2 de julio cerró a $1.640 para la compra y $1.740 para la venta.
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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.231,68 para la compra este jueves 2 de julio como referencia de gastos con tarjeta.
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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 2 de julio
Este jueves 2 de julio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.650 comprador y $1.750 vendedor.
Banco Nación: $1.640 comprador y $1.740 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
Banco Francés: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.
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A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 2 de julio
Por su parte, el dólar blue hoy cerró el jueves 2 de julio en el mercado paralelo a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.