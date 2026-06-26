A cuánto cerró el euro blue hoy, viernes 26 de junio

El viernes 26 de junio de 2026, el euro cerró a $1.784,75 para la compra y $1.823,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 26 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 26 de junio cerró a $1.625 para la compra y $1.725 para la venta.

El tráfico marítimo continúa en Ormuz pese al ataque contra un portacontenedores

A cuánto cerró el euro blue hoy, 26 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.226,59 para la compra este viernes 26 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Accenture duplica su estructura en Córdoba y ya supera los 700 empleados

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 26 de junio

Este viernes 26 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.635 comprador y $1.735 vendedor.

Banco Nación: $1.625 comprador y $1.725 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.670 comprador y $1.730 vendedor.

Cuáles son los factores a tener en cuenta si se planea viajar al Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 26 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el viernes 26 de junio en el mercado paralelo a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.