A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 27 de mayo

El miércoles 27 de mayo de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.765,75 para la compra y $1.733,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 27 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 27 de mayo cerró a $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 27 de mayo

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.202,34 para la compra este miércoles 27 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.595,00 comprador y $1.695,00 vendedor.

Banco Nación: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 27 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el miércoles 27 de mayo en el mercado paralelo $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta.