El leasing: cómo funciona la herramienta que gana terreno entre las PyME's

El leasing comienza a mostrarse como una de las opciones más convenientes entre las opciones disponibles que tienen las pequeñas y medianas empresas cuando buscan acceder a financiamiento. Según señalan los especialistas se trata de una de las herramientas más convenientes y eficientes para aquellas firmas que buscan dar un salto en su proceso de crecimiento.

La herramienta viene ganando protagonismo en el último tiempo y puede desempeñar un papel importante hacia delante, en un escenario de menores tasas de interés y mejora de las condiciones generales del mercado de crédito.

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El leasing es un mecanismo de financiamiento mediante el cual una entidad financiera o empresa especializada adquiere un bien y se lo entrega a una firma (en este caso una PyME) para su uso, a cambio del pago de un canon periódico. Al finalizar el contrato, que funciona como una suerte de alquiler, la PyME tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra y quedarse con el activo.

Cuáles son los bienes que más suelen obtenerse mediante Leasings

Entre los bienes más comunes que suelen financiarse mediante leasing se encuentran camiones, utilitarios, maquinaria industrial, maquinaria agrícola, tecnología y maquinaria para la construcción, por citar algunos.

Según estadísticas del Banco Central (BCRA), el financiamiento mediante leasing alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2019. El saldo de cartera superó el billón de pesos y acumuló ocho trimestres consecutivos de crecimiento, impulsado principalmente por la demanda de PyMEs vinculadas al transporte, la logística, la industria y la tecnología.

Durante el año último, se firmaron 6390 contratos de leasing, lo que representó un crecimiento interanual del 56%, el mayor volumen desde 2017, y una expansión del 42% en términos reales. Además, el plazo promedio de financiamiento alcanzó los 40 meses.

El incremento de esta herramienta estuvo especialmente motorizado por el financiamiento de transporte y logística, segmento que concentró cerca del 66% del saldo de la cartera. También crecieron las operaciones destinadas a tecnología, telecomunicaciones, equipos industriales y maquinaria para la construcción.

Para las PyMEs, el leasing ofrece ventajas significativas. La primera de ellas es que permite preservar el capital de trabajo, ya que evita que la firma deba hacer un gran desembolso inicial para adquirir equipamiento. Además, brinda previsibilidad financiera gracias a su sistema de cuotas pactadas.

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Otro beneficio no menos importante es el impositivo: los cánones pueden computarse como gasto deducible en el impuesto a las ganancias, mientras que el IVA se distribuye a lo largo de la vida del contrato y no debe abonarse íntegramente al momento de la compra del bien de capital. La amortización acelerada del activo es una ventaja adicional más.

“Las tasas de interés empezaron a bajar nuevamente. En ese marco, el leasing se posiciona como una opción más que conveniente para que una PyME encare un proyecto de inversión”, señala María Laura García Conejero, fundadora y CEO de LUC, plataforma que conecta a las PyMEs con los proveedores de crédito que ya cumplió un año en el mercado local.

“Vale subrayar que el crédito juega un rol fundamental en el proceso de crecimiento de cualquier empresa y el acceso a tecnología y equipamiento es decisivo para incrementar la competitividad, una demanda imprescindible en el actual contexto de transformación económica”, agrega.

“Venimos acompañando a las PyMEs para que encuentren la opción de financiamiento que necesitan de una manera muy simple y ágil, con todos los beneficios que ofrece la tecnología”, aportó Irene Alfiz, directora de Planeamiento Estratégico de la plataforma.

“El leasing viene creciendo y por eso inauguramos un canal específico para atenderlo, llamado Leasing - Búsqueda Asistida, a través del cual la empresa toma contacto con nuestro equipo comercial para que lo ayude a elegir y concretar la mejor opción”, concluyó.

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