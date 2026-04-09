El crédito vuelve, pero no alcanza: sin mercado, no hay reactivación pyme

La reciente reaparición del crédito para pymes en Argentina es, sin dudas, una señal positiva. Hoy, con tasas en descenso y nuevas líneas impulsadas por bancos públicos y privados, vuelve a instalarse como una posibilidad concreta. La pregunta que cabe hacerse es si termina siendo una ayuda o un problema para el crítico escenario que están atravesando las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, no está claro hasta dónde es real la capacidad de acceso de la mayoría de las pymes argentinas.

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Es necesario decirlo con claridad: el crédito por sí solo no alcanza para reactivar a las pymes. Porque el problema ya no es únicamente financiero. Es estructural.

Crédito disponible, pero en una economía que no tracciona

Los datos muestran que el sistema financiero comienza a moverse. El crédito en pesos al sector privado creció en términos reales durante 2025, con un incremento interanual del 31,9%, según informes de mercado. Incluso, desde el propio sistema bancario se observa una recuperación progresiva del financiamiento. Pero este dato convive con otro igual de contundente, la actividad económica sigue débil y el consumo no logra repuntar.

En ese contexto, el crédito deja de ser una palanca de crecimiento para convertirse, muchas veces, en una herramienta de supervivencia. El dato más preocupante es que crece la morosidad. Hoy el sistema financiero muestra señales de alerta claras.

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- Las pymes registran una morosidad cercana al 4%, muy por encima del 0,9% en grandes empresas.

- La irregularidad en los préstamos comerciales se multiplicó más de tres veces en un año.

- La morosidad total del sistema supera el 5% y mantiene una tendencia creciente.

- A nivel general, el endeudamiento y la mora alcanzan niveles récord, impulsados por la caída de los ingresos reales.

Incluso agencias internacionales como Moody’s advierten que el deterioro de la capacidad de pago está directamente vinculado a la inflación persistente y la baja del poder adquisitivo. Este es el punto central: no hay problema de acceso al crédito sino considerar la capacidad de repago. Sin ventas, el crédito es deuda.

Las pymes hoy enfrentan una doble presión:

- Caída del consumo interno

- Aumento de costos operativos

- Mayor competencia por la apertura de importaciones

En ese escenario, tomar crédito no necesariamente implica crecer. En muchos casos, implica financiar capital de trabajo para sostener la operación diaria, pagar sueldos o cubrir cheques. Y esto genera un riesgo concreto: el crédito deja de ser inversión y pasa a ser endeudamiento defensivo.

Un sistema que no incluye a todas las pymes

Otro punto crítico es el acceso real. Si bien las líneas existen, no todas las pymes pueden acceder a ellas. Se exigen historiales crediticios sólidos; estados contables ordenados; y garantías (como SGR). Esto deja fuera de juego a una gran parte del entramado productivo, especialmente a las pymes más pequeñas o golpeadas por la coyuntura.

El riesgo es claro: financiar la recesión

Cuando el crédito se expande en un contexto de crecimiento, potencia la inversión y el empleo.

Pero cuando se amplía en un contexto de caída de la actividad, puede generar el efecto contrario. Hoy vemos señales claras: más cheques rechazados; empresas con dificultades para cumplir compromisos; y crecimiento del endeudamiento para cubrir gastos corrientes.

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Si no hay recuperación del mercado interno, existe el riesgo de que el crédito termine profundizando la fragilidad financiera de las pymes.

Qué necesita realmente el sector pyme

Desde el sector empresario lo vemos con claridad. El crédito es necesario, pero no suficiente. Para que sea una herramienta efectiva, desde FEBA sostenemos que debe estar acompañado por una recuperación del consumo; estabilidad macroeconómica; reglas claras para la producción; competencia equilibrada frente a importaciones; y políticas que sostengan la demanda interna. Nada de todo esto parece vislumbrase a mediano plazo en Argentina.

La vuelta del crédito es una buena noticia. Nadie en el mundo productivo puede negar su importancia. Pero también es una oportunidad que puede desaprovecharse si no se dan las condiciones adecuadas. Porque en la Argentina de hoy, la ecuación es simple: sin ventas, no hay crédito sostenible. Y sin crédito sostenible, no hay reactivación posible.

(*) Presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA)