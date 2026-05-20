La UIA se reunió con Luis Caputo y reclamó medidas urgentes para aliviar la crisis industrial y PyME

La Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en la que analizaron la situación de la actividad industrial y avanzaron sobre propuestas vinculadas a la competitividad, el desarrollo productivo y el financiamiento para las PyMEs.

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El encuentro, encabezado por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a miembros del comité ejecutivo de la entidad, se realizó el 19 de mayo y tuvo como eje central la preocupación empresaria por la demora en la recuperación de algunos sectores.

Durante la reunión, la UIA describió el panorama actual de la industria y expuso su inquietud por “la demora en la reactivación de algunos sectores”, situación que, según señalaron, afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. También remarcaron las “distorsiones que persisten para la actividad productiva en materia tributaria, financiera, logística y laboral”.

En ese contexto, la central fabril sostuvo que “la reducción gradual del costo argentino es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento”.

La comitiva de la UIA estuvo integrada por Rappallini, junto a David Uriburu, Rodrigo Pérez Graziano, Luis Tendlarz y Eduardo Nougués. Según detalló la entidad, este fue el tercer encuentro realizado con autoridades económicas nacionales en los últimos seis meses.

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Las propuestas de la UIA para aliviar la situación de las empresas

Durante el encuentro, la UIA presentó una serie de propuestas destinadas a fomentar la actividad industrial, facilitar el financiamiento de las PyMEs y reducir la presión impositiva que enfrentan distintos sectores productivos.

Entre las iniciativas planteadas, la entidad propuso avanzar con la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, ampliar las herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y postergar el pago de contribuciones patronales para economías regionales.

En materia tributaria, la UIA también planteó la posibilidad de implementar una reducción gradual de impuestos, acompañada por la consolidación fiscal y el crecimiento económico. Además, se discutió la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios para impulsar una baja de impuestos destinada al sector industrial.

La entidad remarcó además que la industria “es un sector transable, que compite todos los días con productos y empresas del mundo”, y sostuvo que el sector viene realizando “un importante esfuerzo de adecuación y reordenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia internacional”.

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Como parte de ese análisis, la UIA indicó que entre enero de 2024 y marzo de 2026 la inflación en los productos industriales fue del 134,6%, mientras que el IPC promedio alcanzó el 221,5%.

Continuidad del diálogo y cambios en el Observatorio PyME

Los representantes de la UIA acordaron continuar el trabajo técnico junto al equipo encabezado por Pablo Lavigne y definieron realizar una nueva reunión de seguimiento con Luis Caputo dentro de los próximos 60 días para evaluar la evolución de la actividad económica y los avances de la agenda planteada.

Luego del encuentro en el Ministerio de Economía, los directivos de la entidad participaron de una reunión de junta directiva junto a representantes de cámaras sectoriales y territoriales. Allí compartieron los detalles de la conversación mantenida con Caputo y Lavigne.

Durante esa junta también se informó que Pablo Dragún asumirá como nuevo director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME. Hasta el momento, Dragún se desempeñaba como director del Centro de Estudios y de Relaciones Internacionales de la UIA.

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La entidad destacó que la Fundación Observatorio PyME cuenta con 29 años de trayectoria y tiene como misión promover “la valorización cultural del rol de las PyMEs en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas orientadas al desarrollo productivo”.

Por último, señalaron que este cambio permitirá fortalecer la articulación entre la UIA y el Observatorio PyME, instituciones que comparten agendas y objetivos vinculados al desarrollo industrial.

GZ