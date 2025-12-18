jueves 18 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Mercado cambiario

A cuánto cerró el real blue hoy jueves 18 de diciembre

El real blue cerró este jueves 18 de diciembre con valores dispares en el mercado informal, en una jornada marcada por la brecha cambiaria y la volatilidad financiera.

Así quedó el precio del real este martes 16 de diciembre
Así quedó el precio del real este martes 16 de diciembre | Pixabay

El real blue hoy, jueves 18 de diciembre, en el mercado informal cerró a $356,20 para la compra y $259 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy jueves 18 de diciembre, cerró en $262,00 para la venta y $277,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $360,00 para la venta, mientras que la compra es de $259,00

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

real

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este jueves 18 de diciembre a $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este jueves 18 de diciembre cerró $1430,00​ para la compra y $1480,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este jueves 18 de diciembre cerró a $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.660 para la compra y a $1.760 para la venta.

También te puede interesar
En esta Nota