A cuánto cerró el real blue hoy jueves 18 de diciembre

El real blue hoy, jueves 18 de diciembre, en el mercado informal cerró a $356,20 para la compra y $259 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy jueves 18 de diciembre, cerró en $262,00 para la venta y $277,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $360,00 para la venta, mientras que la compra es de $259,00

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este jueves 18 de diciembre a $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este jueves 18 de diciembre cerró $1430,00​ para la compra y $1480,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este jueves 18 de diciembre cerró a $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.660 para la compra y a $1.760 para la venta.