A cuánto cerró el real blue hoy lunes 12 de enero de 2026

El real blue hoy, 12 de enero, en el mercado informal operó aproximadamente a $276,75 para la compra y $287,75 para la venta como referencia promedio del mercado no oficial.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 12 de enero, cerró en aproximadamente $273,32 para la venta y $272,91 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $369,20 para la venta, siendo el tipo de cambio que se aplica a consumos internacionales por tarjeta de crédito/débito.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy



En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este lunes 12 de enero a $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este lunes 12 de enero cerró $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy lunes 12 de enero cerró a $1.728,84 para la compra y $1.752,12 para la venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.