A cuánto cerró el real blue hoy lunes 19 de enero de 2026

El real blue hoy, 19 de enero, en el mercado informal cerró aproximadamente a $276,75 para la compra y $287,75 para la venta como referencia promedio del mercado paralelo. Esta cotización es coherente con los valores observados en plataformas de cambio y promedios de mercado para reales en Argentina, donde el real paralelo suele oscilar alrededor de esos niveles frente al peso argentino.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy lunes 19 de enero, cerró en $277,00 para la venta y $262,00 para la compra por cada real brasileño en billetes.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de aproximadamente $386,53 por unidad para la venta, que se utiliza como tipo de cambio de gastos internacionales con tarjeta.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy



En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este lunes 19 de enero a $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este lunes 19 de enero cerró $1.405,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este lunes 19 de enero cerró aproximadamente a $1.727,20 para la compra y $1.750,47 para la venta, según cotizaciones del mercado paralelo.

Mientras que el euro oficial cerró a $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta en la pizarra del Banco Nación Argentina.