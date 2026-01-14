A cuánto cerró el real blue hoy 14 de enero del 2026

El real blue hoy, miércoles 14 de enero, en el mercado informal operó aproximadamente a $288,75 para la compra y $278,75 para la venta como referencia promedio del mercado no oficial.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy miércoles 14 de enero, cerró en $269,00 para la venta y $284,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $369,20 para la venta, siendo el tipo de cambio que se aplica a consumos internacionales por tarjeta de crédito/débito.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este miércoles 14 de enero a $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este miércoles 14 de enero cerró $1640,0 para la compra y $1740,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy miércoles 14 de enero cerró a $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para la venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.

