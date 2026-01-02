viernes 02 de enero de 2026
A cuánto cerró el real blue hoy viernes 2 de enero del 2026

El real blue cerró la jornada con valores inferiores al oficial, mientras que el real tarjeta se mantuvo como el más caro para operaciones en el exterior.

reales brasileros
Reales brasileros | Shutterstock

El real blue hoy, viernes 2 de enero, en el mercado informal cerró a $275,00 para la compra y $260,00 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy viernes 2 de enero, cerró en $280,00 para la venta y $265,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $364,00 para la compra, mientras que la venta es de $265,00

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este viernes 2 de enero a $1510,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este viernes 2 de enero cerró $1440,00 para la compra y $1490,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este viernes 2 de enero cerró a $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.650 para la compra y a $1.750 para la venta.

