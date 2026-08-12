A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 12 de agosto

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 12 de agosto

El dólar blue cotiza este miércoles 12 de agosto a un valor en el mercado de $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 12 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 12 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

Manuel Adorni deberá justificar frente a la Justicia “un incremento patrimonial que pasó de un 2.241% nominal y 415% real”

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 12 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.580,40 para la compra y $1.538,20​ para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 12 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 12 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 12 de agosto a $1.580,40​ para la compra y $1.583,20 para la venta.

Carlos Maslatón: "Este modelo revienta como el 2001, por default o por licuación inflacionaria"

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 12 de agosto a $1.976 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 12 de agosto en $1.568,23 para la compra y $1.574,53​ para la venta.

El Banco Central no pudo dar precisiones sobre un sobrante de $4 billones: "En algún lado están"

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 463 puntos básicos este miércoles 12 de agosto.