A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 23 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 23 de octubre a un valor en el mercado de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 23 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 23 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.500,00 para la compra y $1.550,00 para la venta.

El riesgo país volvió a saltar y superó los 700 puntos en una jornada caliente para el dólar

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 23 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.554,30 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 23 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 23 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 23 de octubre a $1.646,60 para la compra y $1.647,50 para la venta.

RDEco: Alejandro Oliva analizó la suba del Riesgo País y las señales que preocupan al mercado

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 23 de octubre a $2.015 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 23 de octubre en $1.643,66 para la compra y $1.646,64 para la venta.

La advertencia de Andrés Azicri en RDEco sobre la recuperación económica: “Está todo atado con alambres”

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 709 puntos básicos este viernes 23 de octubre.