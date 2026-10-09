A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 9 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 9 de octubre a un valor en el mercado de $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 9 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 9 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.490,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

El Banco Central acusó a la AGN de buscar "desprestigiar a la conducción con fines puramente políticos"

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 9 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.537,60 para la compra y $1.539 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 9 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 9 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 9 de octubre a $1.608,90 para la compra y $1.609,70 para la venta.

Jorge Brito inauguró el parque solar más grande de San Juan

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 9 de octubre a $2.002 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 9 de octubre en $1.605,40 para la compra y $1.608,24 para la venta.

RDEco: cómo proteger los ahorros ante la volatilidad cambiaria y las dudas por las elecciones

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 587 puntos básicos este viernes 9 de octubre.