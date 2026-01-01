A cuánto cotiza el dólar cripto este 1 de enero sin mercados, antes del debut del nuevo esquema de bandas

El dólar cripto, también conocido como “dólar bitcoin”, retrocedió por debajo de los $1.540, para situarse en $1536 este 1 de enero de 2026, aunque continúa siendo el tipo de cambio más alto del mercado, por encima del dólar blue, el MEP y el contado con liquidación (CCL). Por caso, respecto del paralelo, se sitúa $6 por encima. Vale recordar que este jueves no hay operaciones en el mercado al tratarse del primer día del año. Recién el viernes 2 abrirán las ruedas de operaciones.

Hay fuerte expectativa de lo que suceda en el mercado dado que comenzará a regir el nuevo esquema "ajustado" de bandas entre las que flotará el dólar, que comenzarán a ajustarse mensualmente con la inflación de dos meses de rezago.

Fundación Mediterránea advierte que el esquema de bandas es transitorio y mira a Perú como modelo

Actualmente, el esquema establece un techo de $1.526 y un piso de $916. Con la aplicación del nuevo ajuste, el límite superior podría ubicarse cerca de $1.564 hacia fines de enero, según estimaciones privada.

El nuevo mecanismo reemplaza el ajuste fijo del 1% mensual por una actualización de las bandas en función de la inflación oficial con dos meses de rezago, medida por el INDEC. De este modo, en enero se aplicará el IPC de noviembre, que fue del 2,5%.

Cómo cotiza el dólar cripto este 1 de enero de 2026

En concreto, la cotización se ubica en torno a los $1.538,21, lo que implica una baja diaria de $4,26 (-0,28%) respecto del último cierre de 2025, según datos de Bitso.

Pese a este retroceso, el dólar cripto sigue liderando el ranking de cotizaciones, en un contexto en el que los dólares paralelos acumularon subas de hasta más del 28% durante 2025 y mantienen brechas de entre 1,8% y 5,2% frente al dólar mayorista.

Stablecoins, cerca de la paridad

De acuerdo con las pantallas de Binance, las principales stablecoins operan levemente por debajo de la paridad con el dólar:

Tether (USDT): u$s0,9988

USDC: u$s0,9999

USDS: u$s0,9996

Los valores reflejan un mercado estable, sin tensiones significativas en los activos digitales atados al dólar.

En paralelo, las principales criptomonedas muestran variaciones acotadas. Bitcoin sube 0,6% y opera en u$s87.917,56, mientras que Ethereum avanza 0,5% hasta u$s2.981,25. En cambio, BNB retrocede 0,4%, a u$s857,78.

Cómo abrirán este 2 de enero los distintos dólares en 2025

En la última rueda de cotización del 30 de diciembre en el balance anual, el dólar mayorista, referencia del mercado, avanzó $423 (+41%) y cerró en $1.455.

En tanto, el dólar blue finalizó el año en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con un incremento del 24,4%.

Para un especialista, actualizar las bandas cambiarias mediante la inflación “le da mucha más sostenibilidad al programa”

Por su parte, los financieros también treparon. El CCL cerró en $1.520,47 y el MEP en $1.480,74- Por su parte, el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.924, tras una suba anual del 40,7%.

Brechas cambiarias frente al dólar mayorista

Con el dólar mayorista como referencia ($1.455 al cierre de 2025), las brechas entre los distintos tipos de cambio se ubican en niveles acotados:

Dólar cripto: +5,7%

Dólar contado con liquidación (CCL): +4,5%

Dólar blue: +3,4% (precio vendedor)

Dólar MEP: +1,8%

Pese al reciente retroceso, el dólar cripto continúa mostrando la mayor brecha frente al tipo de cambio mayorista, en un escenario de menor dispersión entre los dólares paralelos.

lr