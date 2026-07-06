A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 6 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 6 de julio el dólar oficial cotiza a $1490 para la compra y $1510 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 6 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1520,90 para la compra y $1521,60 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 6 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 6 de julio a $1565,90 en la ventana de compra y $1566,50 en la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 6 de julio, a $1963 como referencia de dólar.

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A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 6 de julio en $1553,79 para la compra y $1556,44 para la venta.