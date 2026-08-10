A cuánto cotiza el euro blue hoy, 10 de agosto

El lunes 10 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a​ $1.775,75 para la compra y ​$1.814,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 10 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 10 de agosto cotiza a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 10 de agosto

A cuánto abrió el euro tarjeta hoy, lunes 10 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.299,54 para la compra este lunes 10 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza los diversos bancos de Argentina, este lunes 10 de agosto

Este lunes 10 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 10 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el lunes 10 de agosto en el mercado paralelo a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.