A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 6 de julio

El lunes 6 de julio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1790,75 para la compra y $1829,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

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A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 6 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 6 de julio cotiza a $1629,51 para la compra y $1725,43 para la venta.

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, lunes 6 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2278,69 para la compra este lunes 6 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este lunes 6 de julio

Este lunes 6 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1660,00 comprador y $1760,00 vendedor.

Banco Nación: $1650,00 comprador y $1750,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1610,00 comprador y $1721,00 vendedor.