A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 27 de octubre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 27 de octubre

Este martes 27 de octubre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.861,75 para la venta y $1.822,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 27 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este martes 27 de octubre a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta este martes 27 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.319,41 para la compra este martes 27 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 27 de octubre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.795 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 27 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 27 de octubre, cotiza en el mercado paralelo a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.