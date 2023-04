Acciones de YPF se disparan 10% tras el acuerdo por Maxus

Las acciones de YPF que operan en la bolsa de Nueva York abrieron la semana con una suba de más del 10%, luego de que se diera a conocer el acuerdo por Maxus. Pasado el mediodía, los papeles de la petrolera argentina alcanzaban un alza del 10,4%.

De esta manera, los títulos de la compañía llegaban a los US$ 12,30 por acción. En el último año, la acción de YPF creció un 130%, pasando de los 5 dólares en abril de 2022 a los más de 12 dólares actuales. El precio no superaba los 12 dólares por acción desde mayo de 2019.

YPF evitó un juicio en EEUU que le podía costar USD 14.000 millones: pagará sólo el 2%

Cabe señalar que el último jueves, YPF anunciaba la firma de un acuerdo con el Fideicomiso de Liquidación Maxus en Estados Unidos. Esto permitiría que se desestimen todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol. Asimismo, otorgará una liberación y absolución total de los reclamos que presentó en su momento el Fideicomiso por hasta US$ 14.000 millones.

La firma argentina y Repsol se comprometieron a pagar US$ 287,5 millones cada uno, por un total de US$ $575 millones, sin que ninguna de las dos admita responsabilidad alguna.

Suben acciones de YPF tras acuerdo por Maxus.

Acciones en Wall Street

En el inicio de la semana, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también mostraban una tendencia alcista. Por ejemplo, el ADR de Transportadora Gas del Sur crecía4,5%, BBVA escalaba 4,3%, Central Puerto se alzaba3,2%, Pampa Energía lo hacía un 3,1%, Grupo Supervielle un 2,7% y Ternium ganaba 2,4%.

Otros papeles que superaban el 2% era: IRSA y Loma Negra (2,3%) y Cresud (2,1%).

Por el contrario, los títulos que cotizaban en baja eran solamente 4: los de Mercado Libre (-1,2%), Despegar (-0,9%), Edenor (-0,8%) y Globant (0,1%)

La justicia estadounidense falló en contra de Argentina por la estatización de YPF

Bonos y el riesgo país

Los bonos argentinos en dólares siguen cayendo y profundizan la tendencia negativa del último mes. Este lunes retrocedían casi 3%. Tal es el caso del GD46, que es el que más pierde, seguido del AL29 (-2,6%).

En tanto, el riesgo país bajaba levemente hasta los 2.457 puntos.

RM