por Lorena Rodríguez

Los productores norteamericanos en especial, y los de todo el mundo en particular, renuevan sus expectativas en tanto el presidente norteamericano Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He se dispusieron a firmar en la Casa Blanca hoy la primera fase del acuerdo que pretende poner fin al litigio por los aranceles que enfrenta a ambas administraciones.

No deja de haber especulaciones respecto de qué puede pasar, sin embardo, los analistas locales adelantan que traerá transparencia a un mercado que venía dominado por los conflicto y en el que se ha visto como los temas de la geopolítica se metieron en las cotizaciones. "Veo un mundo con menos trabas comerciales, que será más claro y transparente en relación a cuál es el verdadero precio de las cosas", anticipó Iván Ordóñez, consultor especialista en Agronegocios. Gustavo López de Agritrend, se dió el gusto de dar un pasito más incluso, pensando en mejores cotizaciones. "Si hay una menor tensión entre ambas potencias deberían tender a mejorar los precios de los commodities, aunque eso esté limitado a lo que efectivamente vaya a comprar China con su gripe porcina.

Respecto del acuerdo en ciernes “en esta Fase I China se comprometería a comprar u$s 50 mil millones en commodities a Estados Unidos en el primer año, mientras que la administración de Donald Trump recortaría parte de las tarifas a productos chinos que ingresan USA", explicó a Perfil.com Celina Mesquida, Broker de de la corredora internacional RJO' Brien. Ya el viernes anterior el presidente Donald Trump publicó en Twitter que en esta primera fase se mantendrá en vigor el arancel de 25% sobre productos chinos valorados en US$250.000. pero que el impuesto de 15% que se aplica desde septiembre sobre productos chinos por un valor de US$120.000 millones será reducido hasta 7,5%.

Mesquida recuerda que “las tarifas a productos chinos podrían permanecer en el mercado hasta las elecciones estadounidenses y China, al momento, no ha quitado las tarifas a la soja y a otros productos agrícolas”. En otro orden, en 2018 China importó US$137.000 millones en bienes agrícolas, pero las importaciones desde Estados Unidos nunca han superado los US$25.900 millones. Según lo vemos es muy poco probable que China llegue a comprar esos u$s50 mil millones porque implica que debería dejar de comprar a otros países cuyas tarifas incluso hoy le son mucho más competitivas, como es el caso de la soja de Brasil”. En este hilo de comentarios vale preguntarse: si EE.UU no reduce los aranceles antes de las elecciones, ¿por qué China firmaría un acuerdo para comprar ese volumen de commodities a precios que ni siquiera le convienen?, y por otra parte, como bien opina Mesquida, ¿firmaría China un acuerdo para no cumplirlo? Algo también poco probable puesto debería estar atento a recibir sanciones del comercio internacional.

En este contexto, y según el análisis de la Broker podría abrirse una ventana de especulación para que el mercado aumente las compras en lo inmediato, en especial para el maíz. Pero, el precio de la soja se ve a la baja, en parte empujada por la super cosecha de soja que se espera en Brasil (superior a los 120 millones de toneladas, y en Argentina 53 a 54 millones de ton).

Por su parte, Iván Ordóñez no ve aumento de precios en lo inmediato. Incluso cree que estarán bastante planchados en especial para la soja. "La tasa de interes y el precio del petróleo corrigen el precio de los granos y hoy ambas variables impulsan el precio de soja a la baja. La soja de Crisitina (Fernández) estuvo en un promedio de u$s 450, la de (Mauricio) Macri a u$s 350. No veo razones para que la soja vuelva a valores de 400 dólares", indicó.

Tal vez la situación para el maíz sea distinta. Para Mesquida, si los Chinos no compran soja a Estados Unidos podrían comprar etanol, trigo o DDG (subproducto del etanol para consumo animal). “En maiz están cortos en EEUU, el mercado está bastante fuerte y tendría un espacio a la suba. Creemos que puede estar cerca de los 430 dólares”, agregó.

En la visión de Gustavo López, el gran beneficiado en esta guerra comercial ha sido nuestro vecino del Mercosur que pudo crecer fuerte en ventas al mercado chino. "Brasil aprovechó a vender mucho más grano de soja, pero en el caso de Argentina digamos que debía volver a una primarización de sus exportaciones ya que en general exportamos harina de soja que tiene su agregado de Valor. Eso nos permitió explorar mercados como el Sudeste Asiático y partes de África y diversificar nuestra oferta", mencionó.

Respecto a la firma del acuerdo fue muy claro. "El mercado estará más transparente pero hay que ver qué oferta y qué demanda va a haber", reflexionó analizando qué puede pasar con la demanda china ante la Gripe Porcina que le ha diezmado sus producciones de cerdos. "Me preocupa una alta oferta con una demanda restringida de los asiáticos, con China en particular y también Vietnam, Camboya e Indonesia, entre otros".

El acuerdo comercial plantea dudas respecto al cumplimiento de los compromisos por parte de China.

La Fase II del acuerdo entre China y Estados Unidos se firmaría en noviembre (mes de elecciones en EEUU) y entrarán en juego los grandes temas de este debate. Tal como lo ve Iván Ordóñez “El intercambio comercial del acuerdo es un capitulo pequeño en todo este conflicto y la parte relativa a los productos agropecuarios es mas pequeña aún. Ellos discuten patentes, áreas de influencias sobre telecomunicaciones (5 G) y el agro realmente es una parte menor del acuerdo, aunque ha generado mucho conflicto”, dijo.

En este derrotero, la cuestión geopolítica está impactando fuerte en el mercado de granos. Ya no es sólo una cuestión de oferta y demanda. Tal vez luego de esta firma, se haya dado un paso más para regresar al estado de cosas en que estábamos hace dos años, antes de este enfrentamiento comercial por los aranceles en el que perdieron muchos.

LR EA