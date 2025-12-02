La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), anunció una extensión hasta el viernes 9 de enero de 2026 para acceder al beneficio del 100% de condonación de intereses en la moratoria vigente, para quienes abonen al contado en un solo pago.

Con esta actualización, el organismo logra alcanzar al resto del calendario de adhesión. De esta manera, quienes ingresen a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y opten por el pago al contado accederán a una condonación del 70% de los intereses.

Además, según lo informaron en un comunicado oficial desde AGIP, la normativa también contempla planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha de adhesión.

Pago al contado: nueva boleta única

En el caso de aquellos que elijan cancelar su deuda en un solo pago, el organismo incorporó una boleta única. Con esta misma podrán agilizar el trámite y evitar el ingreso al Portal del Contribuyente.

Esta opción estará vigente para las obligaciones de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta 200 mil pesos.

Para poder descargarlo o abonarlo, se puede hacer el trámite vía online a través de la web, encontrando allí incluso el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31/08/2025, con la condonación de intereses ya aplicada.

Dentro del sistema se lo podrá encontrar identificada como cuota 219 – “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”, y también está disponible en Home Banking.

Quienes deban realizar el procedimiento tradicional podrán hacerlo a través del Portal del Contribuyente, que "mantiene un recorrido simple, intuitivo y que se resuelve en pocos pasos", según fue detallado en la misiva que emitió el organismo.

Medidas complementarias

Con el fin de facilitar la adhesión, AGIP amplió el horario de atención presencial, por lo que desde el lunes 1 diciembre al 9 de enero –exceptuando el miércoles 3/12– la sede central de Viamonte 900 atenderá de 9 a 16.30, ofreciendo orientación y asistencia a quienes necesiten resolver dudas antes de sumarse a la moratoria.

Además, se mantendrá la convivencia entre Clave Ciudad y la cuenta miBA, a fin de evitar contratiempos en el proceso de adhesión.

Desde el organismo aseguran que “la extensión del plazo y las herramientas de asistencia buscan favorecer el cumplimiento, acompañar a quienes desean ponerse al día y seguir fortaleciendo la cultura tributaria en la Ciudad”.

Financiación y modalidades de adhesión

La moratoria contempla un régimen flexible de pago, que incluye la posibilidad de financiar la deuda hasta en 48 cuotas. Para quienes se adhieran dentro de los primeros 30 días y realicen el pago total en un único desembolso, se mantiene la condonación del 100% de los intereses para contribuyentes comunes y del 70% para quienes estén inscriptos como Grandes Contribuyentes.

En tanto, quienes elijan financiar en cuotas dentro del mismo período podrán acceder a reducciones de intereses del 70% para contribuyentes comunes y del 60% para Grandes Contribuyentes.

La normativa establece reducciones progresivas en la condonación de intereses para aquellos que opten por el esquema de cuotas a medida que avanza el calendario de adhesión, con beneficios que van desde el 70% hasta el 10%, dependiendo del momento en que se formalice el acuerdo. Además, la tasa de financiación aplicable es del 2% mensual para contribuyentes comunes y del 3% para Grandes Contribuyentes.

Por último, se determinó un monto mínimo de cuota que no podrá ser inferior a $5.000, incluyendo intereses de financiación. Esto busca asegurar la viabilidad del plan a lo largo del tiempo y facilitar el cumplimiento fiscal sin generar cargas excesivas para los contribuyentes.

