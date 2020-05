El presidente Alberto Fernández se reunió este domingo 17 de mayo con parte de su gabinete de ministros. En la reunión, que tuvo lugar en la Quinta de Olivos, estuvieron, entre otros, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Producción, Matías Kulfas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Si bien todo indicaba que la reunión tenía como objetivo abordar el tema de la deuda externa, debido a que este viernes 22 de mayo vencen 503 millones de dólares de intereses y termina el plazo de la oferta que hizo el ministro de Economía, fuentes oficiales dijeron a NA que el encuentro fue para analizar "cómo sigue la cuarentena" después del 24 de mayo.

En esa línea, desde el Gobierno nacional detallaron que en el encuentro analizaron cómo continuar con el proceso de "flexibilización" poniendo el foco en el transporte público. "Se busca tener control en los viajes interjurisdiccionales, no los jurisdiccionales. Se hace de manera preventiva", detallaron al mencionado medio.

En ese sentido, destacaron que el Gobierno busca "controlar la cantidad de pasajeros" que utilizan el transporte público, para no tener que dar marcha atrás en las aperturas y excepciones. Con la apertura de las nuevas actividades "no se incrementó demasiado el número de pasajeros", ya que "muchos optaron por utilizar vehículos particulares".

De esta manera, el Ejecutivo deberá analizar en los próximos días "cómo continuará" el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en la Fase 3 de la cuarentena.

Renegociación de la deuda: el Gobierno recibió tres contraofertas de los acreedores

El encuentro, que comenzó pasadas las 17 horas, se produce a días del plazo final para llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda, y luego de que se conocieran tres contraofertas de los bonistas. Según trascendió en un principio, en la reunión se habría hablado sobre los cursos a seguir para evitar un default, algo que puede ocurrir este viernes 22 de mayo, cuando se cumple el plazo para un vencimiento de la deuda.

Tal como anticipó PERFIL, el 22 cierra la oferta que presentó el Gobierno, pero también vence el pago de US$ 503 millones por bonos globales. Si no se cancelan, el país volvería a entrar en default. Sin embargo, los funcionarios relativizan el impacto.

"Si los bonos globales no se pagan, el impacto no será mayúsculo, porque se mantiene el proceso de diálogo. No es un proceso de caída libre como fue el default de 2001", afirmó Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI en declaraciones radiales.

"Argentina tiene las cartas para manejar su deuda en buenas condiciones"

El Gobierno recibió tres contrapropuestas a la oferta inicial de Guzmán, que preveía quitas y postergación de varios años en los pagos. El viernes, dos de los grupos se unieron en una contraoferta común. Se trata del Grupo de Bonistas Reestructurados (los que entraron a los canjes de 2005 y 2010), que consensuaron la oferta con el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés) que encabeza el fondo Greylock Capital.

La otra propuesta es la del grupo Ad Hoc de acreedores, en que el están incluidos los fondos BlackRock y Fidelity, en su mayoría tenedores de la deuda emitida después de 2016.

MC AG HV