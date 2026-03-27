La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transita la etapa final de su cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026. Este viernes 27 de marzo, el organismo previsional liquida los haberes de los jubilados y pensionados que perciben montos superiores al haber mínimo, retomando el flujo habitual tras el reordenamiento del calendario provocado por los feriados del lunes 23 y martes 24 de marzo.

De acuerdo a la planificación oficial del organismo, hoy perciben sus haberes los beneficiarios cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) finalizan en 6 y 7. Los pagos se realizan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas, y los fondos quedan disponibles para su retiro a través de cajeros automáticos o mediante el uso de la tarjeta de débito en comercios de todo el país.

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Este grupo de beneficiarios recibe sus montos con la actualización correspondiente a la última movilidad jubilatoria aplicada, que se fijó en un 2,88%. Este porcentaje impactó directamente en la escala salarial de la clase pasiva, ajustando los montos para quienes superan el piso básico de ingresos determinado por el Gobierno Nacional para el presente mes.

Junto con el sector previsional, ANSES también realiza hoy el pago de la Prestación por Desempleo. Los titulares de este beneficio que posean documentos terminados en 6 y 7 podrán disponer de su dinero este viernes. El esquema de desempleo funciona como un termómetro de la actividad económica y se otorga a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa.

El cierre de marzo para jubilaciones y Asignaciones Familiares

El calendario de hoy también mantiene vigentes otras ventanillas de cobro que no dependen de la terminación del DNI. Es el caso de las Asignaciones de Pago Único (APU), que incluyen conceptos como Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Estas prestaciones pueden cobrarse para todas las terminaciones de documento desde el inicio del ciclo hasta el próximo 10 de abril inclusive.

En paralelo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas continúan su proceso de liquidación. Al igual que las APU, el organismo dispuso que todas las terminaciones de DNI puedan acceder a este beneficio hasta la fecha límite de abril. Esta unificación busca agilizar los tiempos administrativos en las oficinas de atención y en las terminales bancarias.

La atención en las delegaciones de ANSES se mantiene con normalidad para quienes poseen turnos previos, aunque la mayoría de las consultas se canalizaron a través de la plataforma virtual del organismo.

El contexto inflacionario de los últimos meses puso el foco en la capacidad de compra de estos haberes. Aunque el ajuste del 2,88% buscó compensar la suba de precios, el sector de jubilados que supera la mínima no accede a los bonos extraordinarios que el Gobierno suele asignar a los sectores de menores ingresos, lo que marca una diferenciación en la estructura de pagos de este viernes.

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Para los trabajadores que perciben el seguro de desempleo, el cobro de hoy representa la anteúltima jornada de pagos del mes de marzo. El lunes 30 se completará el esquema para los documentos finalizados en 8 y 9. Esta asistencia incluye, además de la prestación económica, la cobertura de la obra social y el pago de las asignaciones familiares correspondientes.

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Las autoridades de ANSES recordaron que el derecho a cobrar la prestación por desempleo caduca si el beneficiario consigue un nuevo empleo formal o si no cumple con las presentaciones de documentación requeridas. El monto y la duración de las cuotas dependen de los aportes realizados y la antigüedad que el trabajador tuvo en su último empleo antes de la desvinculación.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único, el organismo recordó que el plazo para presentar la documentación que acredita el evento (nacimiento o matrimonio) es de dos años a partir de la fecha del hecho. Estos pagos se realizan por única vez y forman parte de las políticas de seguridad social destinadas a cubrir gastos extraordinarios de los grupos familiares.

Con el pago a los DNI terminados en 6 y 7, ANSES encara la recta final de un mes marcado por la logística de los feriados largos. El sistema financiero operó con fluidez durante la mañana de este viernes, sin reportes de demoras significativas en la acreditación de fondos en las cuentas de seguridad social.

GZ / lr