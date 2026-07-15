La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos unificado para el mes de julio, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

ANSES oficializó el aumento de julio, cuánto cobrarán los jubilados

El esquema de depósitos para este miércoles 15 de julio abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido que se prolonga hasta el martes 11 de agosto para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Pensiones No Contributivas con fecha de cobro

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) abren el calendario de julio en las sucursales bancarias habilitadas. Para este grupo en particular, el organismo previsional determinó la unificación de las primeras cuatro terminaciones de documento de identidad con el objetivo de agilizar el flujo de pagos quincenales.

Las fechas y terminaciones de DNI para las Pensiones No Contributivas este miércoles son:

- Los documentos terminados en 8 cobran el miércoles 15 de julio.

- Los documentos terminados en 9 cobran el miércoles 15 de julio.

Jubilados del SIPA que perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales no superen el monto mínimo legal ingresan al circuito de acreditación este miércoles. Las planillas oficiales de la entidad previsional incluyeron en este tramo inicial de pagos la actualización correspondiente fijada por el Índice de Precios al Consumidor.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados de la mínima este miércoles son:

- Los documentos terminados en 4 cobran el miércoles 15 de julio.

ANSES publicó el calendario de pagos definitivo para julio de 2026

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Los ciudadanos incorporados en el programa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dispondrán de los fondos netos del período a partir de esta jornada de la semana. La liquidación de esta asignación de protección social se ejecuta de manera conjunta con los complementos alimentarios y extraordinarios dictados para el mes en curso.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Hijo este miércoles son:

- Los documentos terminados en 4 cobran el miércoles 15 de julio.

Asignación Universal por Embarazo

Las beneficiarias del programa de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) ingresan formalmente al esquema de distribución de partidas asignadas por el organismo gubernamental para el período de julio. El acceso a los fondos monetarios se realiza mediante las tarjetas de débito asociadas a las cuentas correspondientes de la seguridad social.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Embarazo este miércoles son:

- Los documentos terminados en 2 cobran el miércoles 15 de julio.

Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cuentan con el cronograma habilitado para el retiro de los importes familiares. La distribución de este beneficio sigue de manera correlativa la terminación numérica del documento del titular del derecho.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Familiar por Hijo este miércoles son:

- Los documentos terminados en 4 cobran el miércoles 15 de julio.

Asignación por Prenatal y Maternidad

El esquema dispuesto por la ANSES para las asignaciones por Prenatal y por Maternidad establece los días específicos de pago según los padrones de liquidación cruzada de aportes. Las titulares incorporadas al sistema financiero integrado verán reflejado el saldo neto de la prestación médica y familiar asignada en sus cajas de ahorro respectivas.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación por Prenatal este miércoles son:

- Los documentos terminados en 2 cobran el miércoles 15 de julio.

- Los documentos terminados en 3 cobran el miércoles 15 de julio.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación por Maternidad este miércoles son:

- Los documentos terminados en 2 cobran el miércoles 15 de julio.

- Los documentos terminados en 3 cobran el miércoles 15 de julio.

ANSES digitalizó el acceso al historial de recibos de haberes para jubilados y pensionados

Asignaciones de Pago Único y de Pensiones No Contributivas

Las prestaciones que contemplan hechos extraordinarios únicos como Matrimonio, Nacimiento y Adopción, junto con las Asignaciones Familiares derivadas de las Pensiones No Contributivas, mantienen abiertas sus ventanas de liquidación bancaria generalizada. Estos pagos se efectúan de forma global sin distinción del último número identificatorio de los beneficiarios acreditados.

Las fechas para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) este miércoles son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran el miércoles 15 de julio.

Las fechas para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas este miércoles son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran el miércoles 15 de julio.

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