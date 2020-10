El Gobierno analiza pagar un cuarto IFE

El Gobierno evalúa pagar un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos antes de fin de año, señaló hoy el presidente Alberto Fernández. "Estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández destacó la estrategia utilizada para reducir el déficit y reconoció que "es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos estudiando un cuarto IFE", en una entrevista con el portal El Cohete a la Luna.

Fernández reconoció que "lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario", pero explicó que es "consecuencia de una pandemia impresionante, y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto".

"Teníamos alrededor de 6 puntos de déficit fiscal, de los cuales 4,5 puntos eran déficit financiero y 1,5 puntos era déficit primario. Los intereses de la deuda los quitamos del déficit por cuatro años", destacó.

Español: "El ATP y el IFE han sido una herramienta para poder sostener el consumo"

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dijo hoy que este año la inflación se está desacelerando, y afirmó que "el ATP y el IFE han sido una herramienta para poder sostener el consumo".

"Venimos de un proceso de aceleración de la inflación en los últimos años que nosotros venimos quebrando y desacelerando este año, el año pasado la inflación terminó en 53,8%", señaló Español en diálogo con Radio Con Vos.

Consideró que "uno solo se acuerda de los precios que suben y no de los que bajan", y explicó que "los frescos tienen otra dinámica, por estacionalidad", y porque "la pandemia también vino a generar cierto efecto de dificultad, la comunicación de los camiones está siendo difícil con algunas provincias". "Las frutas suben y bajan y cuando está caro no hay que comprar esa semana; el producto no se compra y baja la demanda y así baja el precio", aseguró.

Además, destacó que "entendiendo que las frutas y verduras son importantes ampliamos en la canasta de Precios Cuidados las frutas y verduras, y tenemos una política con el Mercado Central para poder transparentar el precio de la fruta y verdura".

En este contexto, afirmó que "el ATP y el IFE han sido una herramienta para poder sostener el consumo de todos estos productos".

Sobre los precios y el abastecimiento, Español dijo que "el Estado está activamente controlando; desde la Secretaría de Comercio Interior hemos coordinado hasta el día de hoy más de 24.000 inspecciones a lo largo y a lo ancho del país". "Hubo 500 clausuras y seis mil actas de infracciones que automáticamente se han convertido en multas", detalló.

Consultada sobre la aplicación del botón de arrepentimiento que salió en el Boletín Oficial esta semana, dijo que "las empresas tienen 60 días para tener el botón activo en las páginas web, por teléfono ya está activa la política, entonces tienen diez días para arrepentirse de la compra, no es porque el producto este fallado o tienen algún problema, si se arrepienten de la compra la pueden devolver".

Afirmó que "tenemos muchísimos reclamos por demora de envíos y todo lo que ha sido la compra electrónica en este tiempo, y hemos imputado y multado, en el marco del Hot Sale y en el marco de la dinámica general de la Secretaría a todas las grandes cadenas de supermercados, electrodomésticos, por demora en la entrega". "En el tema compras por internet estamos trabajando fuertemente", concluyó.