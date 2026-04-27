La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, lunes 27 de abril de 2026, con una nueva etapa del calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Durante la jornada, el organismo acredita fondos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, siguiendo el esquema de fechas establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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En abril, los haberes y prestaciones incluyen un aumento del 2,9%, reflejando la actualización por inflación dispuesta por el Gobierno nacional. El cronograma detallado de ANSES permite a cada beneficiario conocer cuándo le corresponde cobrar, con acreditaciones automáticas en las cuentas bancarias informadas y la posibilidad de consultar el estado de sus pagos a través de los canales digitales oficiales.

Quiénes cobran hoy, 27 de abril de 2026

ANSES aplica en abril un ajuste del 2,9% en todos los haberes, de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. El calendario de cobros se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), garantizando un acceso ordenado a los fondos en todo el país.

El calendario de pagos de ANSES de abril 2026 organiza las acreditaciones según la terminación del DNI, garantizando el acceso ordenado para millones de beneficiarios en todo el país.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy corresponde el pago a los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 2 y 3. Según el esquema oficial de ANSES, los fondos se acreditan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas y pueden consultarse a través de la plataforma Mi ANSES o la app móvil.

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Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo para titulares con DNI terminados en 6 y 7 se acredita a partir de hoy, lunes 27 de abril. El monto y la duración dependen de los aportes realizados y el tiempo trabajado por el beneficiario antes de la finalización de su vínculo laboral. ANSES informó que el pago se deposita automáticamente en las cuentas declaradas.

Otras prestaciones

Las Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares de PNC y Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) continúan su cronograma vigente según los plazos establecidos por el organismo hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del documento.

ANSES realiza hoy el pago automático a titulares de jubilaciones y pensiones que superan la mínima con DNI terminado en 2 y 3, y a beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 6 y 7, siguiendo el cronograma oficial.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

ANSES fijó para abril un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80, con un bono extraordinario que eleva el piso a $450.319,31 para quienes perciben la mínima. Estos valores responden a la actualización del 2,9% vinculada al IPC de febrero. La base imponible mínima para aportes es de $128.091,45.

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De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales de ANSES también recibieron un incremento del 2,9% a partir de abril. El monto de la AUH es de $136.666 por hijo y de $445.003 por hijo con discapacidad. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $68.341, y para hijos con discapacidad, $222.511. La Asignación por Embarazo alcanza los $136.666.

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