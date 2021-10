Ante el colapso de la energía en el mundo, la Argentina tiene una oportunidad

Los precios del petróleo y el gas natural explotan a la suba por una descoordinación entre la producción de energía sucia y limpia. Esto va a generar suba de costos para la producción agrícola, los campos en Estados Unidos valen U$S 60.000 la hectárea. Creo que es buen momento para comprar acciones energéticas. En el mediano plazo los precios de las materias primas agrícolas estarán a la suba.



¿Cómo ves el tema de la energía?



En el mundo hay dos noticias, una buena y otra mala, reza una nota de Thomas Friedman en The New York Time. La buena es que los países están cumpliendo con las normas que establecen energía limpia, eliminando los combustibles sucios como el carbón. La mala noticia es que se está realizando de manera descoordinada, y antes que el mercado haya producido suficiente energía eólica, solar o hidroeléctrica para reemplazar los insumos energéticos contaminantes.

¿Entonces?



Sin energías renovables, se deberá usar gas natural. Como no hay suficiente combustible, lo que estamos observando es una fuerte suba en el precio del gas que paso de cotizar U$S 1,50 a U$S 5,40 el millón de BTU. Los stocks de gas natural en Europa son muy bajos, y los flujos de gas que llegan de Noruega y Rusia no alcanzan a satisfacer la demanda, esto produce una gran suba en el precio. En Europa ya no generan energía las antiguas centrales nucleares, todo esto produce una estampida de precios, que impacta en el consumidor. Las clases bajas en Europa este invierno tendrán que elegir entre comer o calentar sus viviendas, así lo expreso Bill Blaine estratega de mercado en Londres.



¿Esto afecta solo a Europa?



De ninguna manera, afecta también China e India, países que proveen mayoritariamente insumos para el agro, y cuidado con este punto, porque muchos productos podrían escasear en este escenario, y habrá una readecuación de producción en función de la contaminación que generan. No descartes mayores subas de precio que las actuales, sobre los productos que se seguirán produciendo. Brasil con la sequía que tiene hizo que sus represas hidroeléctricas tengan escasez de agua y estén en alerta rojo en materia de energía. El alto precio de la energía podría hacerle perder las elecciones al presidente Jair Bolsonaro en el año 2022, quien hoy lidera las encuestas en Brasil es Lula Da Silva, pasamos de Guatemala a Guatepeor. El encarecimiento de la energía afectará a otras materias primas que utilizan la energía como factor fundamental a la hora de producirlas, como es el caso de la cerámica, cemento, acero, aluminio, vidrio, entre otras. En resumen, la escasez de energía entorpecerá a toda la cadena de suministro mundial, comenzando por toda la oferta que genera en el mundo China e India en primer lugar.



¿Cómo llegamos hasta aquí?



Por un error de cálculo entre la generación de energía sucia y los renovables, pero también hay que destacar que la pandemia en el año 2020 hizo caer al mundo en recesión, los bancos dejaron de financiar a las energías renovables, y los proyectos quedaron paralizados. Estados Unidos tiene suficiente petróleo y gas natural para explotarlo y exportarlo, pero hoy su capacidad de realizarlo es limitada. Se necesitarán más años para que la oferta diga presente y los precios se calmen.

¿Cómo ves los precios del petróleo y gas?



Alemania tiene que reemplazar la energía nuclear en el año 2022, esa energía que falta no tiene correspondencia con lo que generan hoy las renovables, con lo cual tendrá que importar gas natural y pagar lo que sea necesario. El petróleo tiene un escenario de suba loca, como también el carbón. Se puede esperar cualquier cosa.



¿Cómo están los precios futuros?



Para diciembre 2021 el petróleo vale U$S 79,87, para marzo 2022 U$S 77,80, para junio 2022 U$S 75,84 y para diciembre 2022 U$S 71,86. El mercado muestra un invertido en los precios, lo que denota que cree que el escenario no es tan crítico, pero no vemos un inverso que nos retrotraiga a los U$S 40 dólares que valía un año atrás, o los U$S 60 que valía 2 años atrás.





¿Tenes data del gas natural?



Para diciembre 2021 vale U$S 5,55, para marzo 2022 U$S 5,23, para junio 2022 U$S 3,88 y para diciembre 2022 U$S 4,20. Esto nos dice que no hay posibilidades de que volvamos a ver al gas en U$S 1,50 como lo vimos en el año 2020. La gasolina en USA también se dispara a la suba.





¿Cambia el escenario mundial?



Correcto, si a esta suba de los insumos básicos le sumamos la gran emisión monetaria que hay en el mundo, no hay dudas que vamos a un escenario de mayor inflación, suba de tasas y probable estancamiento económico.



¿Cómo ves a Argentina en este escenario?



El mercado de futuros de energía es 4 veces el mercado de futuro agrícola. No vemos por el momento ninguna correlación para pensar que esta suba en los precios de petróleo y gas natural impacten en precios alcistas para la soja y el maíz. Los biocombustibles deberían ser una opción, subió mucho el aceite de soja, pero la harina de soja se hunde a la baja, del poroto de soja solo se extrae el 10% de aceite, no ayuda en mucho esta suba. En el caso del maíz, no hay apoyo para el etanol en esta coyuntura. Por lo tanto, no vemos un súper ciclo de suba en maíz y soja en el corto plazo, si lo vemos a mediano plazo, por la suba de costos, la probable baja de área a sembrar o bien la caída en los rindes. Argentina es un país con grandes reservas de gas y petróleo, hoy llueve sopa y a nosotros nos agarró con el tenedor en la mano. No hemos generado la confianza necesaria, para que se realicen inversiones que nos permitan generar gas natural y petróleo para exportarlo, sin embargo, podría ser un buen momento para comprar acciones petroleras o ligadas a la producción de gas natural en argentina y el mundo.





¿La suba del gas y petróleo afectará a nuestra economía?



Como a todas las economías del mundo, lo que sucede es que, en Argentina con la gran emisión monetaria, la falta de un buen diagnóstico y sin crédito, esto se hará más cuesta arriba.

Un poco de política local



¿Qué pasó el fin de semana?



Quedó muy en claro que la orientación política y económica del gobierno está en manos del Kirchnerismo. Se cerró formalmente el registro para exportar maíz, esto afectará los precios de esta campaña en el disponible y futuros. No afecta los precios de la campaña 2021/22. Aviso que se está confirmando un escenario niña para el campo, con menos lluvias que las normales.



¿Algo más?



Asumió en la secretaria de comercio Roberto Feletti, una persona altamente ideologizada, que cree que la emisión monetaria no genera inflación, en los controles de precio, en la intervención en las empresas y limitar las ganancias empresariales. En resumen, estamos en el horno, porque no resulta casual que se haya cerrado el registro de exportación de maíz luego de que fuera nombrado en el cargo, tampoco debería asombrarnos si la apertura de la exportación de carne es mínima.



¿No cumplirán con la mesa de enlace?



Por como vienen los nombramientos, y la orientación de las medidas, daría la impresión que tenemos otra vez sopa. Esto quiere decir, un mayor avasallamiento al campo.



¿Entonces?



.Había que vender soja y maíz cuando lo indicamos, este gobierno está en problemas, que serán más graves en el año 2022.



¿Siempre lo salva una cosecha?



.Un punto relevante que me marco Carlos Etchepare, es que ya hay muchas exportaciones registradas de la campaña 2021/22, esto implica que ya se cobraron los derechos de exportación, que engrosaron la recaudación actual, por ende, es recaudación que a futuro no estará disponible. En maíz hay anotadas 7,5 millones de toneladas, en trigo 7,4 millones de toneladas y en soja 346.000 toneladas.



Se complican los ingresos fiscales 2022



Para el 2022 no tendremos los precios de soja, trigo y maíz que tuvimos en el año 2021; por otro lado, no existirá el impuesto a la riqueza, y no creemos que el FMI nos vuelva a regalar unos U$S 4.350 millones como sucedió este año.



Seguramente bajará el gasto público



Es cierto, debería bajar, pero el gasto social es muy elevado, y el gobierno desea seguir con su política de subsidios y populismo.

Las leliq tuvieron una hija



Correcto, las Lelites me lo adelantó Claudio Chiaruttini y lo anunciamos en la nota del día 3 de octubre. Son letras a 30 días o menos, que solo las podrán adquirir los Fondos Comunes de Inversión, estas letras incluyen una opción de pre cancelación anticipada de hasta el 40%. De esta forma el Ministerio de Economía abre una nueva ventanilla para absorber pesos y financiar al Tesoro, seguramente a una tasa más alta que el 38% anual, y de esta forma poder empalidecer la suba de los dólares alternativos. Las leliq operan a través del BCRA y las lelites las emite el Tesoro.



Festival de bonos



Lo anticipamos hace una semana atrás, no abundaremos en detalles. Ver nota del 3 de octubre en esta página.



Algunas conclusiones



Escenario complejo a nivel internacional, vamos a tener más inflación en el año 2022, crecimiento mesurado y tasas en alza.

Comprar acciones ligadas a la energía, ya que los insumos para generar energía sucia, como las empresas que generen energía limpia necesitaran financiamiento, venderán a buenos precios y reportaran buenas utilidades.



Los precios de los insumos derivados del petróleo y gas le generarán un incremento de costos a los productos agrícolas, por ende, no habría que descartar que, en un futuro no muy lejano, estemos con un escenario de precios a la suba. La suba de precios no será inmediata, ya que la menor actividad económica mundial, hará que muchos países utilicen los stocks de reserva.

Nada será inmediato, pero más adelante no se podrá vender el trigo, el maíz y la soja a los precios actuales si los costos no bajan, ya que esto incidirá en el área sembrada y por ende en la oferta. No dejar de mirar las retenciones al trigo en Rusia, a futuro este país producirá menos si los costos no cierran. Cuidado si Argentina se contagia de Rusia y propone retenciones móviles, con la avanzada K no debería descartarse.

El gobierno se está radicalizando fuertemente, los discursos intervencionistas abundan, y aparecen actores del pasado más ideologizados que entraran en acción en forma más rápida y sin miramientos.



¿No hablaste del dólar?



Hoy estamos mirando el mediano plazo, pero en el informe privado temes las proyecciones del dólar a 12 meses y fines del año 2022. Te informaremos cuando creemos que comienza la gran suba del trigo, maíz y soja. El escenario futuro de Argentina es muy bueno, lástima que la actual administración no tenga un buen diagnóstico internacional, y este dejando pasar esta oportunidad.

* Analista y consultor económico