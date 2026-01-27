Detectan 200 viviendas y 25 edificios que figuraban como baldíos en Pinamar y Cariló

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), informó que luego de una fiscalización catastral en la Costa Atlántica detectó 110.000 metros cuadrados de construcciones sin declarar entre las localidades de Pinamar y Cariló.

En este relevamiento se detectó más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios que figuraban como baldíos dentro de barrios cerrados del tipo countries y en urbanizaciones abiertas.

Según detalló el organismo provincial en un comunicado, estas son actividades que resultan reiteradas en urbanizaciones cerradas y conjuntos inmobiliarios, destacando entre ellos Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura. Además, destacaron que en esta conducta reiterada se encuentra como constante que “las construcciones se regularizan recién cuando se realizan los operativos de control, pese a contar con desarrollos de alto valor”.

Pinamar es la principal señalada por ARBA

Pinamar es localidad de la Costa Atlántica que más se resaltó en la misiva que emitió ARBA, ya que allí detectó un edificio de categoría en pleno centro de la ciudad, con 6.900 metros cuadrados construidos sin declarar y que figuraba como baldío en los registros catastrales. Este complejo cuenta con 9 pisos, departamentos de hasta tres ambientes, cocheras en subsuelo, locales comerciales en planta baja y terraza con vista panorámica.

Esta torre no fue la única; ARBA detectó también un edificio de cuatro pisos en la zona de La Frontera, en Pinamar, que acumulaba 2.000 metros cuadrados sin declarar. El organismo detalló que en ambos casos notificó a las personas responsables para que regularicen su situación fiscal.

Por otro lado, en el comunicado mencionaron que el valor de mercado del metro cuadrado en estos desarrollos supera, en promedio, los u$s 2.500, lo que da cuenta de la alta capacidad contributiva de quienes omitieron declarar las mejoras edilicias.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, dijo que “no se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”. Y agregó: “Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”.

En ese marco, ARBA anunció la puesta en marcha de “M2”, un nuevo sistema digital de monitoreo automatizado que incorpora inteligencia artificial y promete agilizar de forma significativa la detección y regularización de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial. Según el organismo, la herramienta marca un salto cualitativo en la fiscalización catastral al reducir los tiempos entre la detección de irregularidades y su corrección.

El sistema se nutre de imágenes satelitales de alta resolución, vuelos con drones propios y modelos avanzados de análisis basados en IA, lo que permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos donde existen mayores diferencias entre lo declarado y lo efectivamente construido. “Esta combinación nos permite focalizar los controles y mejorar la eficiencia”, explicó el titular de ARBA, Cristian Girard.

A diferencia de esquemas anteriores, M2 integra en un único entorno digital la detección, el análisis, la notificación y la respuesta del contribuyente, lo que habilita la regularización completamente online. De este modo, los propietarios pueden visualizar las construcciones detectadas, presentar descargos, validar información y regularizar su situación fiscal sin necesidad de trámites presenciales, con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario y fortalecer la equidad tributaria.

