ARCA extendió el periodo para presentar Ganancias: cuál es la nueva fecha elegida

A través de la Resolución General 5898/2026, que se publicó la madrugada de este lunes en el Boletín Oficial, ARCA anunció una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias “de personas humanas y sucesiones indivisas” que corresponde al período fiscal 2025.

Según esta medida, el plazo se extiende hasta el 13 de octubre de 2026.

Qué dice la Resolución General 5898/2026

El texto comienza recordando que “mediante la Resolución General N° 4.172, sus modificatorias y complementarias, se establecieron las fechas de vencimiento general para el año calendario 2018 y siguientes, respecto de determinadas obligaciones fiscales, entre ellas, las de presentación de la declaración jurada y pago del impuesto a las ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas, en función de la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente y/o responsable de dicho gravamen”.

Para luego remarcar que “a través de la Resolución General N° 5.851 se extendió hasta el 27 de julio de 2026 el plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas e ingreso del saldo resultante del citado impuesto -entre otros-, correspondiente al período fiscal 2025”.

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A continuación, se recuerda que ese periodo volvió a extenderse: “A su turno, la Resolución General Nº 5.876 y su modificatoria N° 5.890, otorgaron un plazo adicional hasta el 22 de septiembre de 2026 a los fines de cumplir con la obligación de presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2025 y hasta el 24 de septiembre de 2026 respecto de la obligación de ingreso del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026”.

Ahora se define un nuevo plazo y se explican los motivos detrás de esa decisión: “Que razones de administración tributaria tornan aconsejable extender hasta el 13 de octubre de 2026 el vencimiento de la obligación de presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2025, con el fin de facilitarles a los sujetos comprendidos en la Resolución General N° 5.692, su modificatoria y sus complementarias, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

HM