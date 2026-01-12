Argentina entra en una etapa decisiva para la exploración offshore en el Atlántico Sur

La exploración offshore en la región del Atlántico Sur atraviesa un punto de inflexión. Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y el margen africano tienen en común cuencas de frontera con historias geológicas similares, pero cada uno avanzó en la exploración a ritmos muy distintos.

En el último informe realizado por la Universidad Austral destacaron que “ya no pasa sólo por la geología, sino por la capacidad de transformar conocimiento técnico en decisiones concretas de perforación”.

YPF se asoció con la empresa energética italiana ENI para buscar petróleo offshore en Uruguay

El profesor del Instituto de Energía de la misma universidad, Sebastián Arismendi, sostuvo que “el escenario actual muestra avances relevantes en términos de información y maduración de prospectos, pero también una brecha clara entre los países que ya están perforando y aquellos que todavía dudan en dar ese paso”.

Cómo está Argentina en materia offshore

En el informe se destacó que, desde la adjudicación de bloques offshore en 2019, la actividad en la Argentina se concentró principalmente en la adquisición de sísmica marina 2D y 3D y en la reinterpretación geológica regional.

Si bien se logró reducir incertidumbre, la cobertura de datos sigue siendo limitada a escala de cuenca, especialmente en áreas de frontera como la Cuenca Argentina Norte (CAN), donde el sistema petrolero aún no está probado.

Fuente: Universidad Austral

En ese contexto, el pozo Argerich-1, perforado en 2024 por Equinor, YPF y Shell, marcó un hito clave. “Más allá del resultado puntual, Argerich-1 fue un test real del sistema petrolero y un paso indispensable para calibrar modelos y redefinir la estrategia exploratoria”, explicó Arismendi.

En el sur del país, en tanto, se registraron avances más concretos. El reciente desarrollo del proyecto Fénix, en la cuenca marina Austral, y la decisión final de inversión del yacimiento Sea Lion, en la cuenca de Malvinas Norte, muestran que cuando el sistema está probado, las decisiones llegan.

“En Malvinas Oeste hay incertidumbre, pero también un sistema petrolero confirmado, lo que reduce riesgos relativos y acelera definiciones”, señaló el especialista.

El contraste entre los países involucrados

Uruguay entró en una nueva fase en el offshore de aguas profundas. APA Corporation asumió el compromiso de perforar un pozo exploratorio en el bloque OFF-6 hacia 2026–2027, mientras que Chevron tomó la operación del bloque OFF-1 y ENI ingresó como socio de YPF en OFF-5, asumiendo además la operación.

“Estos movimientos muestran una transición clara: se pasa de evaluar datos geológicos a decidir perforaciones”, resumió Arismendi.

YPF comenzará a explorar petróleo offshore y se esperanza con ser el próximo Namibia

Brasil por su parte, tiene el foco puesto en la Cuenca de Pelotas, donde Petrobras, Shell y Chevron consolidaron posiciones exploratorias en el marco de la Oferta Permanente de la ANP. Shell ya anticipó su intención de perforar un pozo hacia 2028, apoyada en el mayor programa de sísmica 3D realizado hasta ahora en la cuenca, liderado por TGS.

Del otro lado del Atlántico, el contraste es aún más marcado. En la cuenca de Orange, en Namibia, desde 2022 se perforaron más de diez pozos exploratorios y de evaluación, con una elevada tasa de éxito. “La frontera exploratoria africana se consolidó rápidamente porque hubo una secuencia sostenida de perforaciones. Eso es lo que todavía no ocurrió en el Atlántico Sur sudoccidental”, compara Arismendi.

Por qué Argentina debe tomar una decisión estratégica

Para el especialista, el desafío argentino no es solo técnico, sino estratégico. “La exploración offshore exige convicción, escala y paciencia. En cuencas de frontera, cada pozo —independientemente de su resultado económico— aporta información clave para validar modelos y reducir incertidumbre”, afirma.

Ezequiel Vega: “El mercado no cayó, los inversores vieron oportunidades en defensa y energía"

Por último, advirtió que “el éxito no se define por un pozo aislado, sino por la capacidad de sostener una estrategia exploratoria en el tiempo. Hoy, el punto crítico es decidir si la Argentina está dispuesta a continuar la exploración con inteligencia y decisión, aprendiendo de lo que ocurre en la región y también en el margen africano”.

GZ / lr