Aumenta el atractivo para la compra de empresas

A pesar de la volatilidad política y económica, América latina se consolida como una región estratégica para las fusiones y adquisiciones (M&A, las siglas en inglés). Un estudio de KPMG revela que el interés de los inversores es el más elevado, impulsado por valuaciones atractivas y sectores de alto crecimiento.

Según el informe “Trazando rutas de valor”, el 62% de los líderes empresariales consultados considera que la oportunidad para realizar operaciones en la región “nunca ha sido mayor”, un salto de 17 puntos respecto a 2023. Este entusiasmo se traduce en planes concretos: el 57% prevé aumentar su actividad en 2026, incluso en medio de un contexto mundial marcado por volatilidad política, tensiones comerciales y riesgos fiscales.

A nivel regional, el ranking lo encabeza Brasil a partir de sus fortalezas como el ecosistema de innovación y acceso a propiedad intelectual; el crecimiento por sectores específicos (energía, agricultura, y valuaciones atractivas. Le sigue México por su posición estratégica para nearshoring hacia América del Norte, infraestructura logística y acuerdos comerciales (T-MEC), talento calificado y también valuaciones competitivas, aunque con el riesgo de tensiones arancelarias con EE.UU. que generan incertidumbre. El tercer lugar lo ocupa Chile por sus valuaciones atractivas, estabilidad macroeconómica (inflación controlada), si bien con algún grado de incertidumbre de reformas legales (privacidad de datos) que añaden pasos al duediligence. Argentina aparece luego y se destaca por valuaciones atractivas, crecimiento de sectores, estabilidad política, y talento calificado.

“Argentina está en el radar de los inversores porque está entrando en una nueva etapa de oportunidades en la que la fortaleza institucional, las reformas estratégicas y las alianzas globales se combinan para liberar el potencial de inversión a largo plazo, especialmente en minería, energía, tecnología, infraestructura y agroindustria. La Ley Bases que entró en vigencia este año y con ella el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, brinda previsibilidad, estabilidad jurídica y protección para las inversiones. De hecho, a octubre se habían presentado 20 proyectos de inversión bajo el RIGI por un total aproximado 34.400 millones de dólares, principalmente vinculados a los sectores de minería y energía”, señala Andrea Oteiza Centrón, Head Deal Advisory de KPMG Argentina.