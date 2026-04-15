La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, despliega este miércoles 15 de abril una serie de promociones orientadas al consumo masivo y la salud. Entre las opciones más destacadas para la jornada se encuentran los beneficios en grandes cadenas de supermercados.

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En Carrefour, los usuarios acceden a un 10% de ahorro sin tope de reintegro, con la particularidad de que el descuento se realiza de forma inmediata en la línea de caja al momento de pagar con la aplicación.

Por otro lado, en las sucursales de Toledo y Mini Toledo rige un 15% de descuento, también sin tope de reintegro y sin un monto mínimo de compra requerido. Sin embargo, el banco aclaró que este beneficio no es válido para las cajas de autocobro.

En ambos casos, es condición indispensable abonar con dinero en cuenta a través de QR o la funcionalidad "Pago Clave DNI", quedando excluidas las transacciones mediante tarjetas de crédito o billeteras de terceros.

Beneficios con tope y promociones en supermercados

Para quienes realicen sus compras en la cadena La Anónima, este miércoles 15 de abril rige un ahorro del 10% para ventas iguales o superiores a $25.000. El tope de reintegro en este comercio es de $5.000 por persona y por miércoles.

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En tanto, en Supermercados Josimar el descuento escala al 15% con un tope de $6.000, aplicándose la rebaja directamente en el ticket de compra al pasar por la línea de caja.

Asimismo, continúa vigente la promoción de "martes y miércoles" en comercios adheridos, que ofrece un 15% de ahorro con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

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Este beneficio exige un consumo mínimo de $30.000 por ticket. Al igual que en las otras promociones, se excluyen de la bonificación la compra de bebidas con alcohol y electrodomésticos, y el beneficio no alcanza a clientes con deudas pendientes con la entidad.

Jubilados y sector farmacéutico

Los jubilados que perciben sus haberes a través del Banco Provincia cuentan con un beneficio adicional este miércoles. Se trata de un 5% de reintegro extra sobre el valor del ticket en los días de acciones especiales para supermercados, con un tope unificado de $5.000 por semana.

Para acceder a este refuerzo, es necesario que el beneficiario haya cobrado su haber previsional en la institución durante el mes de marzo de 2026.

En el rubro de farmacias y perfumerías, este miércoles 15 de abril se mantiene activo el descuento del 10% sin tope de reintegro. Esta promoción, que también rige los jueves, es válida para compras minoristas y es acumulable con otras ofertas vigentes del mismo día.

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El banco detalló que los reintegros que no se realizan en el acto en la caja se acreditarán en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación.

GZ