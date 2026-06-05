El Banco Supervielle operará este viernes 5 de junio con complicaciones en distintas sucursales del país debido a una medida gremial impulsada por la Asociación Bancaria, que anunció asambleas y ceses de actividades debido a un conflicto laboral que mantiene con la entidad financiera.

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La decisión fue comunicada por el sindicato luego de denunciar la falta de respuestas a sus reclamos y la ausencia de representantes del banco en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según informó el gremio en un comunicado difundido este viernes, la medida forma parte de una profundización del plan de lucha que viene desarrollando el sindicato ante lo que considera una falta de soluciones por parte de las autoridades del banco. Las acciones se llevarán adelante bajo las modalidades que determine cada seccional de la organización.

Desde la Asociación Bancaria señalaron que la decisión fue adoptada "ante la ausencia de las autoridades del Banco Supervielle en la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y frente a la persistente falta de respuestas a los reiterados reclamos planteados". En ese contexto, el sindicato resolvió avanzar con nuevas medidas gremiales en todo el país.

La Bancaria denuncia despidos y profundización del conflicto

La organización sindical sostuvo que la entidad financiera no solo no modificó las políticas cuestionadas, sino que habría profundizado las prácticas que originaron el conflicto. En la misiva, afirmó que el banco avanzó con "nuevos despidos y desvinculaciones bajo modalidades agravantes e inaceptables para las trabajadoras y los trabajadores".

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Para el gremio, estas decisiones afectan directamente a numerosos empleados, quienes quedan sin trabajo en un escenario económico y social complejo. La entidad sindical remarcó que las dificultades para la reinserción laboral se ven agravadas por el contexto actual y cuestionó además las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

La Bancaria también calificó la situación como de "extrema gravedad" y denunció que hubo trabajadores despedidos mientras se encontraban cursando licencias por enfermedad. Según indicó, estas desvinculaciones implicaron además la pérdida de la cobertura médica que recibían a través de la obra social o de empresas de medicina prepaga.

En ese sentido, el sindicato consideró que este tipo de acciones representan "un claro desconocimiento de los derechos fundamentales y garantías básicas que asisten a todo trabajador y trabajadora", elevando así el tono de las críticas hacia la conducción de la entidad financiera.

Asambleas y ceses de actividades en todo el país

Frente a este escenario, la Asociación Bancaria ratificó su compromiso con la defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales del sector. Asimismo, responsabilizó a las autoridades del Banco Supervielle por las consecuencias que puedan derivarse de la profundización del conflicto.

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La organización gremial aseguró que la falta de respuestas satisfactorias y la continuidad de las políticas que cuestiona llevaron a la decisión de ampliar las medidas de acción directa. Por ese motivo, durante este viernes 5 de junio se realizarán asambleas y ceses de actividades en distintas dependencias de la entidad en todo el territorio nacional.

Por último, en el comunicado firmado por el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria y encabezado por su secretario general, Sergio Palazzo, el gremio sostuvo que las medidas se desarrollarán "en el marco del conflicto provocado exclusivamente por la actitud irresponsable e intransigente del Banco Supervielle", ratificando así la continuidad de su reclamo contra la entidad.

GZ / lr