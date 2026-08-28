Becas Manuel Belgrano: cuánto se cobra en septiembre tras el aumento y quiénes pueden acceder

El Gobierno oficializó un aumento de más del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, el programa destinado a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo, científico y tecnológico del país.

A partir de la actualización, el monto mensual de la beca pasará de $122.527 a $187.495, lo que representa un incremento de alrededor del 53%. La medida fue establecida mediante la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación.

Docencia en Argentina: la titularidad llega después de los 40 y el salario toca su pico a los 45

El aumento tendrá carácter retroactivo a junio. Por ese motivo, en las liquidaciones de septiembre los beneficiarios deberán recibir el nuevo valor mensual junto con las diferencias correspondientes a los meses anteriores.

Para 2026, el programa contempla un cupo de hasta 36.000 becas para estudiantes de universidades públicas de todo el país.

Cuánto aumenta la Beca Manuel Belgrano en septiembre

Hasta ahora, los estudiantes alcanzados por el programa percibían $122.527 mensuales. Con la actualización, el beneficio asciende a $187.495.

La diferencia es de $64.968 por mes, equivalente a una mejora de aproximadamente 53%.

Como el nuevo valor rige desde junio, septiembre tendrá un componente adicional: además de la mensualidad actualizada, deberán incorporarse los retroactivos pendientes correspondientes a la diferencia generada desde la entrada en vigencia del aumento.

De esta manera, el monto que efectivamente reciba cada estudiante en la próxima liquidación podrá ser superior a los $187.495 habituales, según cómo se instrumente el pago de las diferencias acumuladas.

Quiénes pueden acceder a las Becas Manuel Belgrano

El programa está dirigido a estudiantes argentinos que cursen determinadas carreras estratégicas en universidades públicas nacionales o provinciales.

Entre los principales requisitos se encuentran:

- Ser argentino nativo o naturalizado.

- Estudiar una carrera incluida dentro de las áreas consideradas estratégicas.

- No adeudar materias del nivel secundario al momento de la inscripción.

- Tener hasta 30 años en el caso de ingresantes y hasta 35 años para estudiantes avanzados.

- Que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

- No cobrar otro beneficio económico estatal con objetivos similares.

Los límites de edad no se aplican a personas con discapacidad ni a quienes estén a cargo de hogares monoparentales.

Qué carreras están incluidas

Las Becas Manuel Belgrano apuntan especialmente a disciplinas vinculadas con sectores considerados estratégicos para la economía argentina.

¿A quién le interesa la educación en Argentina?

Entre las áreas contempladas aparecen energía e hidrocarburos, minería y geociencias, agroindustria y biotecnología, logística e infraestructura, tecnologías de la información, automatización y control, ciencias exactas y naturales y determinados profesorados.

Dentro del universo de carreras alcanzadas se encuentran, entre otras, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Analista de Sistemas, Licenciatura en Gestión Ambiental, Biología, Geografía y profesorados de Matemática, Física y Química, además de distintas tecnicaturas vinculadas con sectores productivos.

Cuánto dura el beneficio

La beca se concede por un período de 12 meses y puede renovarse si el estudiante continúa cumpliendo con las condiciones académicas y socioeconómicas exigidas.

La renovación puede extenderse hasta un máximo de tres años en las carreras de pregrado y cinco años en las carreras de grado.

El programa busca incentivar la permanencia y finalización de estudios en disciplinas que tienen demanda de profesionales y técnicos, especialmente en sectores vinculados con energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

Con la actualización oficializada para este año, los beneficiarios pasarán a cobrar $187.495 por mes y septiembre será un mes clave porque incluirá, además, las diferencias retroactivas acumuladas desde junio.

lr