El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia agropecuaria en varios departamentos de Mendoza a causa de las tormentas de granizo y heladas. Esto fue confirmado a través de la Resolución 765/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La emergencia perdurará desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha del siguiente año para aquellas producciones afectadas por el granizo. Por otro lado, en el caso de aquellas afectadas por la helada, el período de emergencia fue establecido desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027.

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Según el decreto, 16 departamentos de la jurisdicción fueron afectados por el temporal, entre los que se encuentran San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, San Martín, entre otros. La medida también alcanzará a distintas localidades rurales afectadas por estos eventos climáticos.

Sin embargo, es necesario aclarar que, según el artículo 8 de la Ley 26.509, los productores afectados por la situación climática deberán presentar un certificado que demuestre que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos si buscan acceder a los alivios fiscales y al crediticio.

Además, el Gobierno Provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado de productores afectados junto con los certificados correspondientes. Además, la resolución instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a firmar convenios para poder ejecutar la medida.

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