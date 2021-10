Cada vez más latinos buscan formas de escapar de la inflación

El desarrollo de la fintech Passfolio ha hecho más accesible la inversión en el mercado bursátil estadounidense. Esta App permite a los usuarios de países, algunos con economías volátiles, valorar su capital en dólares desde la comodidad de su sillón invirtiendo en acciones americanas.

El rendimiento anual de la bolsa estadounidense está por encima de todas las clases de activos. Si tomamos el índice SP500 que contiene las 500 empresas más valoradas en capital obtenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, desde 1926-2019 este índice (sp500) tuvo una ganancia anual de aproximadamente el 10%. Como todas las acciones, el S&P 500 fluctúa. Tienes que saber que los riesgos generales de la bolsa son perder la mayor parte de tu dinero sin poder recuperarlo, por lo que debes ser responsable de tus decisiones y considerar tus propios objetivos financieros y realizar una investigación exhaustiva.

Hace unos años era imposible acceder a este tipo de índices desde América Latina, pero ahora gracias a Passfolio se está democratizando la entrada de los latinoamericanos a la bolsa americana.

Desde tan sólo 1 dólar se puede empezar a invertir con Passfolio.

Con sede en San Francisco, Estados Unidos, Passfolio se fundó en 2018 con la misión de democratizar el acceso a las inversiones estadounidenses en todo el mundo. Servicios de intercambio de divisas y criptomonedas proporcionados por Passfolio Financial LLC ("Passfolio Crypto"), una empresa de servicios monetarios estadounidense registrada en la FinCEN. Passfolio Financial LLC no es un corredor de bolsa. Las criptomonedas no están protegidas ni por la FDIC ni por la SIPC. Productos y servicios de valores ofrecidos a los inversores autodirigidos a través de Passfolio Securities LLC Miembro de FINRA / SIPC. Productos y servicios de valores ofrecidos a inversores autodirigidos a través de Passfolio Securities LLC Miembro de FINRA / SIPC. Passfolio Securities, LLC no ofrece servicios relacionados con la criptomoneda. Passfolio Securities LLC es miembro de SIPC, que protege a los clientes de valores de sus miembros hasta 500.000 dólares (incluyendo 250.000 dólares para reclamaciones por dinero en efectivo). Folleto explicativo disponible a petición o en sipc.org. Por favor. Consulte nuestra divulgación de acciones fraccionarias.https://www.passfolio.com

Utilizar la tecnología para generar un potencial de crecimiento en dólares está ahora al alcance de todos.

Invertir implica un riesgo, incluida la posible pérdida del capital.

Fernando Ruiz.