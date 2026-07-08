La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos unificado para el mes de julio, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

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El esquema de depósitos para este miércoles 8 de julio abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido que se prolonga hasta el martes 11 de agosto para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Pensiones No Contributivas con fecha de cobro

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) abren el calendario de julio en las sucursales bancarias habilitadas. Para este grupo en particular, el organismo previsional determinó la unificación de las primeras cuatro terminaciones de documento de identidad con el objetivo de agilizar el flujo de pagos quincenales.

Las fechas y terminaciones de DNI para las Pensiones No Contributivas este miércoles son:

- Documentos terminados en 0 cobran el miércoles 8 de julio.

- Documentos terminados en 1 cobran el miércoles 8 de julio.

- Documentos terminados en 2 cobran el miércoles 8 de julio.

- Documentos terminados en 3 cobran el miércoles 8 de julio.

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Jubilados del SIPA que perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales no superen el monto mínimo legal ingresan al circuito de acreditación este miércoles. Las planillas oficiales de la entidad previsional incluyeron en este tramo inicial de pagos la actualización correspondiente fijada por el Índice de Precios al Consumidor.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados de la mínima este miércoles son:

- Documentos terminados en 0 cobran el miércoles 8 de julio.

- Documentos terminados en 1 cobran el miércoles 8 de julio.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Los ciudadanos incorporados en el programa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dispondrán de los fondos netos del período a partir de esta jornada media de la semana. La liquidación de esta asignación de protección social se ejecuta de manera conjunta con los complementos alimentarios y extraordinarios dictados para el mes en curso.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Hijo este miércoles son:

- Documentos terminados en 0 cobran el miércoles 8 de julio.

- Documentos terminados en 1 cobran el miércoles 8 de julio.

Calendario de ANSES: quiénes cobran primero en julio

Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cuentan con el cronograma habilitado para el retiro de los importes familiares. La distribución de este beneficio sigue de manera correlativa la terminación numérica del documento del titular del derecho.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Familiar por Hijo este miércoles son:

- Documentos terminados en 0 cobran el miércoles 8 de julio.

- Documentos terminados en 1 cobran el miércoles 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares asociadas de forma directa a las Pensiones No Contributivas ingresan de forma completa al esquema de giros de la jornada. A diferencia de los otros componentes del sistema de seguridad social, este universo de beneficiarios no se subdivide por jornadas bancarias individuales.

Las fechas y terminaciones de DNI para estas asignaciones familiares este miércoles son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran el miércoles 8 de julio.

GZ / lr