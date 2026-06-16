La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivó el esquema de pagos unificado correspondiente al mes de junio de 2026. Tras el receso del fin de semana largo, las sucursales bancarias y los canales electrónicos de cobro abrieron sus operaciones para dar continuidad a la liquidación de haberes mensuales, asignaciones familiares directas y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para el sector previsional.

Calendario de pagos de ANSES para todos los beneficiarios tras el feriado de junio

La reanudación del calendario oficial del organismo previsional concentra una masa crítica de transferencias monetarias debido a la reprogramación de las jornadas previas. Los desembolsos de este período contemplan, además, la actualización del 2,58% dispuesta por el mecanismo de movilidad mensual fundamentado en el índice de inflación, junto con el refuerzo extraordinario para las escalas de menores ingresos dentro del sistema de seguridad social.

Detalle de prestaciones y documentos que cobran el martes 16 de junio

El ordenamiento de las transferencias directas dictado por la ANSES para este martes 16 de junio se organizó estrictamente bajo el parámetro del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares. Las ventanillas habilitadas atienden a los siguientes grupos específicos de la seguridad social:

- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 5. Este grupo percibe el haber básico de $403.317,99, el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo proporcional de $201.659, consolidando un bruto de $674.976,99.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyos documentos finalizan en el número 5. El beneficio bruto se ubica en $144.932, con una acreditación neta directa de $115.945,60 debido a la retención legal obligatoria del 20%.

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- Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con terminación de documento en 5, quienes perciben los montos variables ajustados por la escala de ingresos del grupo familiar.

- Mujeres inscriptas en la Asignación por Embarazo (AUE) que registran documentos terminados en el número 3, bajo el mismo parámetro bruto establecido para la cobertura de minoridad.

- Titulares de la Asignación por Prenatal que cuentan con documentos de identidad finalizados en los dígitos 6 y 7, completando el primer tramo de la ventana de liquidación de este mes.

Modalidades de acreditación y disponibilidad de fondos

Los fondos previsionales y los complementos asistenciales se encuentran disponibles en las cuentas bancarias asociadas desde las primeras horas de la jornada. Los beneficiarios pueden disponer del dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos o utilizar las tarjetas de débito asociadas para compras directas en comercios, sin necesidad de asistir de forma presencial a las cajas de las entidades financieras.

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La consulta de los recibos de haberes digitales puede realizarse mediante la plataforma digital del organismo previsional o a través de la aplicación oficial para dispositivos móviles, utilizando la clave de la Seguridad Social de cada titular. El próximo tramo del calendario de transferencias mensuales continuará durante la jornada del miércoles con los dígitos subsiguientes de los respectivos padrones sectoriales.

GZ / lr