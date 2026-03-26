La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 26 de marzo con el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año. La jornada se centra en los beneficiarios que perciben haberes superiores a la jubilación mínima y cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) finalizan en 4 y 5. Este grupo representa un sector clave del sistema previsional que, en el contexto actual, enfrenta el desafío de mantener el poder adquisitivo frente a la dinámica de precios del primer trimestre.

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El organismo previsional también dispuso para esta fecha el pago a los beneficiarios del Seguro de Desempleo (Plan 1) que tengan documentos terminados en 4 y 5. De esta manera, el calendario de pagos de marzo entra en su etapa de definiciones, restando solo pocos grupos para completar la totalidad de las asignaciones previstas. La gestión del organismo mantuvo la política de segmentación por terminación de DNI para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y centros de pago habilitados en todo el país.

Pagos de ANSES y el impacto en el consumo masivo

La liquidación de haberes de esta jornada impacta directamente en el consumo minorista. Según diversos relevamientos del sector comercial, los días de cobro de los sectores con ingresos que superan la mínima suelen registrar un incremento en las transacciones en supermercados y comercios de cercanía. El gobierno nacional, a través de la ANSES, insistió en el uso de los medios electrónicos de pago y la tarjeta de débito para que los beneficiarios accedan a los programas de reintegros vigentes, buscando optimizar el rendimiento de cada peso depositado.

La presión inflacionaria sobre la canasta básica total y alimentaria sigue siendo el eje de preocupación para los jubilados y pensionados. Aunque este segmento percibe montos por encima del piso garantizado, el incremento en los servicios regulados y los medicamentos durante marzo condicionó la capacidad de ahorro y gasto discrecional.

El Seguro de Desempleo y las Asignaciones de Pago Único

Además de los sectores previsionales, el jueves 26 de marzo es la fecha asignada para quienes perciben la prestación por desempleo con documentos finalizados en 4 y 5. Este programa busca sostener la transición laboral de los trabajadores que perdieron su empleo sin justa causa. Por otro lado, la ANSES recordó que continúan vigentes los pagos de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el final del ciclo operativo de marzo.

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El cumplimiento del calendario previsional se da en un marco donde la digitalización de los trámites permitió que un porcentaje creciente de beneficiarios no requiera presencialidad para gestionar sus haberes. La aplicación Mi ANSES y la web oficial del organismo son las herramientas recomendadas para consultar la fecha y lugar de cobro de forma anticipada. Los bancos, por su parte, mantienen operativos sus cajeros automáticos las 24 horas para facilitar el retiro de efectivo a quienes opten por esta modalidad.

GZ / lr