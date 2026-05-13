La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, con el calendario de pagos para diversas prestaciones de la seguridad social. La jornada incluye la continuidad de las jubilaciones mínimas, el pago de asignaciones familiares y universales, y el avance del cronograma de pensiones.

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Jubilados y Pensionados (SIPA)

Hoy continúa el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Según la terminación de documento:

- DNI terminados en 2: Cobran hoy, miércoles 13 de mayo.

Asignaciones Universales y Familiares (AUH, AUE y SUAF)

Para los titulares de asignaciones, el calendario de pagos sigue el mismo orden correlativo que el de las jubilaciones:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 2.

- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 2.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 2.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

El grupo de titulares de Pensiones No Contributivas (invalidez, vejez y madres de 7 hijos) avanza con su cronograma de mayo. Según el esquema de terminación de DNI:

- DNI terminados en 4 y 5: Cobran hoy, miércoles 13 de mayo.

Asignaciones de Pago Único (APU) y Maternidad

Hoy sigue vigente el periodo de cobro para las prestaciones que no dependen de un día específico por terminación de documento para este grupo:

- Matrimonio, Nacimiento y Adopción: Todos los beneficiarios con todas las terminaciones de DNI pueden cobrar (plazo abierto del 12/05 al 10/06).

- Asignación por Maternidad: El calendario permanece abierto para todas las terminaciones de DNI.

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Otras prestaciones vigentes

- Asignaciones Familiares de PNC: Todos los documentos pueden percibir su haber, ya que el periodo se encuentra abierto hasta el 10 de junio.

ANSES recuerda que el dinero depositado en las cuentas bancarias puede ser utilizado directamente mediante compras con tarjeta de débito o retirado en cajeros automáticos. No es obligatorio retirar la totalidad del efectivo el mismo día, ya que los fondos permanecen acreditados de forma permanente en la cuenta del titular.

GZ / lr