La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, viernes 15 de mayo de 2026, con el calendario de pagos para diversas prestaciones de la seguridad social. La jornada es clave ya que se completan los pagos para los últimos grupos de Pensiones No Contributivas y avanza el cronograma para jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares.

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Jubilados y Pensionados (SIPA)

Hoy continúa el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Según la terminación de documento:

- DNI terminados en 4: Cobran hoy, viernes 15 de mayo.

Asignaciones Universales y Familiares (AUH, AUE y SUAF)

Los titulares de asignaciones perciben hoy sus haberes siguiendo el orden correlativo de terminación de documento:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.

- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 4.

Guía para consultar asignaciones en ANSES

Asignación por Prenatal

Continúa el pago para los beneficiarios de la Asignación por Prenatal según el grupo de terminación de DNI correspondiente:

- DNI terminados en 4 y 5: Cobran hoy, viernes 15 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

El cronograma para los titulares de Pensiones No Contributivas (invalidez, vejez y madres de 7 hijos) finaliza su etapa de DNI hoy:

- DNI terminados en 8 y 9: Cobran hoy, viernes 15 de mayo.

Asignaciones de Pago Único (APU) y Maternidad

Se mantiene vigente el periodo de cobro para las prestaciones que se liquidan de forma conjunta para todas las terminaciones de documento:

- Matrimonio, Nacimiento y Adopción: Todos los beneficiarios (todas las terminaciones de DNI) pueden cobrar en el plazo del 12/05 al 10/06.

- Asignación por Maternidad: El calendario permanece abierto para todas las terminaciones de DNI.

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Otras prestaciones vigentes

- Asignaciones Familiares de PNC: Todos los documentos pueden percibir su haber en el periodo que se extiende hasta el 10 de junio.

ANSES recuerda que los fondos depositados pueden ser utilizados mediante la tarjeta de débito para compras en comercios o retirados en cajeros automáticos. No es necesario retirar todo el efectivo el mismo día, ya que el dinero queda seguro en la cuenta del titular.

GZ