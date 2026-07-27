Cambia Ingresos Brutos en CABA: el Gobierno incorporó a las empresas al Registro Único Tributario

El Gobierno reglamentó que las empresas que tributen el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral y tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires deberán realizar un cambio en sus trámites administrativos a partir del 1° de agosto de 2026. La Comisión Arbitral dispuso la incorporación de la jurisdicción porteña al Registro Único Tributario-Padrón Federal, un sistema que ya funciona en el resto de las provincias adheridas.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 27 de julio, mediante la Disposición 9/2026 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, que establece la entrada en vigencia del Registro Único Tributario-Padrón Federal para los contribuyentes cuya jurisdicción sede sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La Ciudad de Buenos Aires se incorpora al Registro Único Tributario

En el artículo primero de la norma se dispone: "Establécese la entrada en vigencia a partir del 1° de agosto de 2026 del Registro Único Tributario-Padrón Federal para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributan por el régimen del Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", señala la Disposición 9/2026.

Con esta incorporación, la Ciudad de Buenos Aires pasa a integrar el esquema del Registro Único Tributario-Padrón Federal, cuya implementación se realizó de manera gradual en las distintas jurisdicciones del país desde 2020.

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La disposición recuerda que el sistema comenzó a aplicarse en junio de 2020 para los contribuyentes con sede en Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza y Santa Fe, y luego fue extendiéndose mediante distintas resoluciones generales al resto de las provincias.

Un cronograma que se completa con la incorporación porteña

Posteriormente, el Registro Único Tributario-Padrón Federal se implementó en Catamarca, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego; luego en Corrientes, Entre Ríos y Jujuy; más tarde en Misiones, Neuquén y San Juan; y posteriormente en Formosa, Tucumán y la provincia de Buenos Aires.

Durante 2026 también se incorporaron La Pampa, a partir del 1° de junio, y San Luis, desde el 1° de julio, conforme a las resoluciones generales dictadas por la Comisión Arbitral.

Con la entrada en vigencia prevista para el 1° de agosto, la Ciudad de Buenos Aires se suma ahora al Registro Único Tributario-Padrón Federal para los contribuyentes alcanzados por el régimen del Convenio Multilateral.

Qué establece la disposición

Además de fijar la fecha de implementación, la Disposición 9/2026 ordena su publicación en el Boletín Oficial, su incorporación al Ordenamiento Jurídico de las Normas de la Comisión Arbitral y la notificación a todas las jurisdicciones adheridas.

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Por último, desde el 1° de agosto de 2026 los contribuyentes del Convenio Multilateral con sede en la Ciudad de Buenos Aires quedarán incorporados al Registro Único Tributario-Padrón Federal, completando una implementación que se llevó adelante de forma gradual en las distintas jurisdicciones del país.

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