Caputo desmintió a Bessent: “Nunca hablamos con bancos de US$ 20 mil millones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir el monto de las negociaciones que Argentina lleva a cabo con bancos estadounidenses por US$ 20.000 millones, que se especulaba se trataba del JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup. Según The Wall Street Journal, ese paquete se quitó de la mesa y ahora se trataría de una cifra muy inferior, en medio de dudas del mercado sobre si el Gobierno podrá hacerle frente a los vencimientos de deuda.

“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de US$ 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, señaló Caputo en redes sociales. Las declaraciones se dieron luego de que el medio estadounidense señaló que los bancos frenaron la ayuda financiera y analizan una asistencia de corto plazo mucho más reducida, cercano a los US$ 5.000 millones mediante un repo, en la que Argentina entregaría una cartera de inversiones a cambio de dólares.

El objetivo sería otorgarle al Gobierno un colchón para cubrir los vencimientos de enero por US$ 4.300 millones. Luego, el equipo económico buscaría emitir deuda en los mercados para cancelar el préstamo. “Los bancos podrían verse en aprietos si las condiciones del mercado cambian y Argentina no puede vender nuevos bonos ni encontrar otros fondos para reembolsarlos”, dijo el medio financiero.

El propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que la línea de crédito con los cuatros bancos ascendía a US$ 20.000 millones, sumado a otros US$ 20.000 millones del swap entre Estados Unidos y Argentina. “Así que eso sería un total de US$ 40.000 millones para Argentina”, señaló Bessent el 15 de octubre ante periodistas en Washington, según AFP.

Las entidades financieras aguardaban definiciones del Tesoro sobre qué tipo de garantías podrían utilizar para protegerse ante un eventual incumplimiento. “El préstamo del sector privado no despegó porque los bancos esperaban instrucciones sobre qué colaterales o garantías podían usar para cubrirse de pérdidas”, afirmó el periódico. Sin precisiones al respecto, el mega crédito se diluyó.

El seis de noviembre el CEO global del JP Morgan, Jamie Dimon, dijo que los 20.000 millones de dólares de financiación del sector privado para Argentina “quizás no sean necesarios”, expresó en una entrevista a Reuters. “Ya hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos a su disposición”, aclaró.

Urgencia de dólares. El mercado mantiene las dudas respecto a cuál será el origen de los dólares que el Gobierno usará para todos los pagos de la deuda que vencen en los próximos meses y en todo 2026, en un contexto de escasas reservas en el BCRA. El año que viene el equipo económico debe hacerle frente a casi US$ 22 mil millones, el 3,1% del PBI.

Los vencimientos más fuertes que se avecinan en el horizonte en el corto plazo son los US$ 4.300 millones de Globales y Bonares en concepto de intereses. También unos US$ 457 millones con organismos multilaterales. Para los pagos de capital, el Gobierno buscaría volver a los mercados de capitales para poder rollear esos vencimientos, aunque se encuentra con la necesidad de bajar el riesgo país en torno a los 400/500 puntos básicos. Si bien el viernes el índice cerró en 651 unidades, los analistas sostienen que el Gobierno aún en esos niveles debería emitir deuda por más que resultaría más caro.

“El Gobierno necesita urgentemente robustecer sus cuentas, tanto en pesos como en dólares, para afrontar una temporada estival con abultados vencimientos de la mejor forma posible”, señaló la consultora Vectorial.

El riesgo país se disparó tras la noticia

Tras conocerse la publicación del The Wall Street Journal que revela que la línea de crédito que negocia Argentina con los bancos estadounidenses implicaría unos US$ 5.000 millones y no US$ 20.000 como trascendió inicialmente, los activos argentinos en Nueva York cerraron con cotizaciones a la baja.

La deuda soberana profundizó caídas y, luego de haber retrocedido hasta 0,8% el jueves, los Globales cayeron entre 0,2% y 0,9% el viernes. Los más afectados resultaron el Global 2035 y el Global 2046.

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street finalizaron la última rueda de la semana con mayorías en baja, traccioandas por los ADRs de Edenor (-5,4%), BBVA (-5,3%), Galicia (-4,8&) , Supervielle (-4,6%) y Banco Macro (-3,2%).

Por su parte, el Merval finalizó con retrocesos. El índice accionario medido en dólares cayó 3,9% el viernes, hasta los US$ 1.837. De esta manera, se contrajo en 9% en su medición semanal.